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12:28

Новый Volkswagen Golf поймали на фотосессии без камуфляжа

Официальный дебют новинки состоится в октябре

© Carscoops
Новое, восьмое поколение хэтчбека Volkswagen Golf сфотографировали без камуфляжа на дороге во время проведения коммерческой фотосессии.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении портала Carscoops, заснят автомобиль, который окрашен в тот же цвет, что и последние прототипы. Новый «Гольф» сохранил прежние пропорции, однако получил более агрессивные задние фонари, новую форму головной оптики, хромированные элементы и модернизированную решетку радиатора с цветовыми акцентами, повторяющими окрас кузова.

Carscoops

В основе новинки лежит модульная платформа MQB, а в моторной гамме ожидаются трех- и четырехцилиндровые двигатели объемом один и два литра. В пару к ним предложат на выбор или шестиступенчатую механическую коробку передач, или семиступенчатый преселективный «робот» DSG.

Если во внешности и вариантах силовых установок немцы никакой революции не покажут, то по технической части обещают настоящий прорыв. По словам представителей компании, цифровая приборная панель и электронные помощники станут не просто лучшими в классе, они будут «эталонными».

Текущее поколение Volkswagen Golf

Новинку изначально обещали показать на сентябрьском автосалоне во Франкфурте, но в итоге премьеру перенесли на октябрь, а старт производства на конец года. В компании объяснили, что изменение сроков связано как раз с цифровой приборной панелью и электронными ассистентами. Технология оказалась в десять раз сложнее любого современного смартфона и постоянно сбоила, поэтому руководство марки решило отложить презентацию на месяц и дать своим сотрудникам больше времени на отладку.

Недавно Volkswagen Golf вернулся на российский рынок после непродолжительного перерыва. Представленные у отечественных дилеров модели оснащены 1,4-литровым двигателем TSI и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Базовая комплектация Trendline обойдется новому владельцу минимум в 1 429 900 рублей, топовая версия Comfortline доступна по цене от 1 519 900 рублей.