Новый Volkswagen Golf поймали на фотосессии без камуфляжа

В основе новинки лежит модульная платформа MQB, а в моторной гамме ожидаются трех- и четырехцилиндровые двигатели объемом один и два литра. В пару к ним предложат на выбор или шестиступенчатую механическую коробку передач, или семиступенчатый преселективный «робот» DSG.

Если во внешности и вариантах силовых установок немцы никакой революции не покажут, то по технической части обещают настоящий прорыв. По словам представителей компании, цифровая приборная панель и электронные помощники станут не просто лучшими в классе, они будут «эталонными».