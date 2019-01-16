Volkswagen построил самый мощный и быстрый Golf GTI

Хот-хэтч, концептуальный вариант которого показали в прошлом мае на Вертерзее, оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 290 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и дифференциалом повышенного трения на передней оси.
С нуля до ста километров в час VW Golf GTI TCR может ускоряться за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час. В качестве опции ограничитель можно сдвинуть на 260 километров в час.
В оснащение спецверсии входит задний диффузор, задний спойлер в стиле гоночных машин TCR, широкие «юбки», черные корпуса зеркал заднего вида и 18-дюймовые колеса. В качестве опции можно заказать оклейку боковин кузова «сотовым» рисунком, карбоновые корпуса зеркал и окраску крыши в черный цвет.
За 2350 евро можно докупить пакет опций, в который входят 19-дюймовые диски с шинами размерности 235/35, адаптивное шасси, спортивные настройки задней подвески и снятие ограничителя максимальной скорости. Второй пакет (3200 евро) включает в себя все то же самое, но с добавлением полусликов такой же размерности и дисков другого дизайна.
Цены на новинку в Германии начинаются от 38 950 евро (2,95 миллиона рублей по текущему курсу).
До этого самой мощной версией Golf GTI был 310-сильный Clubsport S, выпущенный в 2016 году. Однако эта версия не была массовой – тираж модели, набиравшей «сотню» за 5,8 секунды, составил 400 экземпляров.