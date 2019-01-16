Volkswagen построил самый мощный и быстрый Golf GTI

Хот-хэтч, концептуальный вариант которого показали в прошлом мае на Вертерзее, оснащен двухлитровым турбированным двигателем мощностью 290 лошадиных сил, семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и дифференциалом повышенного трения на передней оси.

С нуля до ста километров в час VW Golf GTI TCR может ускоряться за 5,6 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час. В качестве опции ограничитель можно сдвинуть на 260 километров в час.