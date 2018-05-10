Показан самый быстрый Volkswagen Golf

Компания Volkswagen представила новую топовую модификацию Golf GTI под названием TCR. Автомобиль получил отключаемый ограничитель максимальной скорости, став самой быстрой моделью марки на дорогах общего пользования и самым быстрым серийным «Гольфом». Новинка дебютировала на самой масштабной встрече фанатов GTI около озера Вертерзее, Австрия.

Хот-хэтч, ставший дорожной модификацией гоночного Volkswagen Golf GTI TCR, оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента (доступен с 1600 оборотов). На обычном GTI мотор выдает 230 лошадиных сил в базовой модификации и 245 сил в версии Performance.

Помимо этого, новинка комплектуется семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и самоблокирующимся дифференциалом в передней оси.

Максимальная скорость Golf GTI TCR ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Без ограничителя она составит 264 километра в час.

Самой мощной до последнего времени модификацией Golf GTI был 310-сильный Clubsport S. Тираж модели составил 400 экземпляров. От обычной машины она отличалась каркасом безопасности вместо задних кресел, аккумулятором меньшего размера и специальным режимом работы адаптивной подвески.