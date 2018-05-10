Новинка получила двухлитровый 290-сильный двигатель

Пульс

Показан самый быстрый Volkswagen Golf

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10 мая 2018

Компания Volkswagen представила новую топовую модификацию Golf GTI под названием TCR. Автомобиль получил отключаемый ограничитель максимальной скорости, став самой быстрой моделью марки на дорогах общего пользования и самым быстрым серийным «Гольфом». Новинка дебютировала на самой масштабной встрече фанатов GTI около озера Вертерзее, Австрия.

[Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport](https://motor.ru/stories/vwgolfgtis.htm)

Отмечаем юбилей прародителя всех «хот-хэтчей» в компании первого VW Golf GTI и GTI Clubsport

Хот-хэтч, ставший дорожной модификацией гоночного Volkswagen Golf GTI TCR, оснащается двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента (доступен с 1600 оборотов). На обычном GTI мотор выдает 230 лошадиных сил в базовой модификации и 245 сил в версии Performance.

Помимо этого, новинка комплектуется семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и самоблокирующимся дифференциалом в передней оси.

Максимальная скорость Golf GTI TCR ограничена электроникой на отметке 250 километров в час. Без ограничителя она составит 264 километра в час.

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Самой мощной до последнего времени модификацией Golf GTI был 310-сильный Clubsport S. Тираж модели составил 400 экземпляров. От обычной машины она отличалась каркасом безопасности вместо задних кресел, аккумулятором меньшего размера и специальным режимом работы адаптивной подвески.

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