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15:23

Самый мощный Volkswagen Golf оснастят 400-сильным турбомотором

Отделение Volkswagen R возобновило разработку модификации Golf R Plus

© Иллюстрация: Autocar
Отделение Volkswagen R возобновило разработку 400-сильной версии Golf R. Полноприводный хэтчбек станет конкурентом Mercedes-AMG A45 и получит техническую начинку от концепта Golf R400 2014 года и гоночного Golf TCR, построенного Volkswagen Motorsport.
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Источники Autocar в компании сообщают, что работа над хот-хэтчем ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге. 400-сильный автомобиль рассматривает как топовый проект марки, «мощностные и динамические характеристики которого выйдут далеко за границы обычного Golf R». Референсной машиной для него является концепт Golf R400, способный разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды и развивать 280 километров в час.

Концепт Volkswagen Golf R400

От обычного Golf R версия с индексом Plus будет отличаться более агрессивным обвесом и модернизированной двухлитровой «четверкой» EA888, отдачу которой доведут до 400 сил и 450 Нм момента. На концепте Audi quattro Sport с нее сняли еще больше — 420 лошадиных сил. Полный привод 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ получит дрифт-режим, похожий на тот, что есть у Mercedes-AMG A45.

Нынешний Volkswagen Golf R: 300 сил и 400 Нм момента. До «сотни» хот-хэтч разгоняется за 4,6 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

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В прошлом месяце на Женевском автосалоне глава Volkswagen R Йост Капито ответил на вопрос журнала Top Gear о судьбе серийного Golf R400. По его словам, внутреннее исследование показало, что покупателям не нужен такой мощный автомобиль: для компании повышение мощности до 400 сил значит 50-процентное сокращение объемов продаж, для владельцев — увеличение стоимости владения.

Слипер на базе Volkswagen Golf второго поколения установил новый рекорд на отрезке в четверть мили (402 метра). Автомобиль, подготовленный немецким ателье Boba Motoring, проехал дрэговую дистанцию за 8,76 секунды. Скорость на финише составила 267,9 километра в час. Для сравнению, 850-сильный Dodge Challenger SRT Demon преодолевает это расстояние за 9,65 секунды.
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