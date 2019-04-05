Самый мощный Volkswagen Golf оснастят 400-сильным турбомотором

От обычного Golf R версия с индексом Plus будет отличаться более агрессивным обвесом и модернизированной двухлитровой «четверкой» EA888, отдачу которой доведут до 400 сил и 450 Нм момента. На концепте Audi quattro Sport с нее сняли еще больше — 420 лошадиных сил. Полный привод 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ получит дрифт-режим, похожий на тот, что есть у Mercedes-AMG A45.