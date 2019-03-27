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15:32

Видео: новый Mercedes-AMG A 45 дрифтит по льду

Компания опубликовала ролик с испытаний хот-хэтча в Швеции

Компания Mercedes-Benz опубликовала ролик с испытаний Mercedes-AMG A 45 на ледяном треке в Швеции. На видео можно увидеть, как пара прототипов хот-хэтча едут боком, использую возможности дрифт-режима работы полного привода.
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Ранее стало известно, что 400-сильный Mercedes-AMG A 45 оснастят полным приводом, как у E 63 S. Его электроника позволяет размыкать муфту подключения передней оси и отключать систему электронной стабилизации, а в промежуточном режиме допускает эффектные скольжения.

Видео: Mercedes-AMG
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От младшего Mercedes-AMG A 35 4Matic, который теперь предлагается и в кузове седан, A 45 достанется комплекс MBUX и цифровая приборная панель с тремя режимами отображения информации. Помимо этого, хот-хэтч получит виртуального гоночного помощника AMG Track Pace, способного записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.

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