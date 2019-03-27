Видео: новый Mercedes-AMG A 45 дрифтит по льду

От младшего Mercedes-AMG A 35 4Matic, который теперь предлагается и в кузове седан, A 45 достанется комплекс MBUX и цифровая приборная панель с тремя режимами отображения информации. Помимо этого, хот-хэтч получит виртуального гоночного помощника AMG Track Pace, способного записывать более 80 параметров автомобиля во время заездов по гоночной трассе.