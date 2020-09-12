Google карты предлагают туристам сократить маршрут через ловушку

Автомобильные туристы пытаются доехать до одного из местных популярных пешеходных маршрутов. Однако, несмотря на то, что существует безопасный объезд, Google карты регулярно предлагают путешественникам сократить путь через грунтовую дорогу, которая предназначена исключительно для тракторов и квадроциклов.

В результате следования «по навигатору», только за последнюю неделю местным жителям пришлось вытаскивать пять затрявших в непроходимой местности автомобилей, один из которых сбился с маршрута настолько, что чуть не рухнул с высоты нескольких метров.

Когда местные жители поняли, что нашествие туристов отнимает у них не только силы, но и средства из-за того, что дорогу приходится постоянно восстанавливать, они решили установить в начале грунтовки предупреждающие плакаты и временные заграждения. Однако, по их словам, автовладельцы не обращают на них никакого внимания и продолжают попадать в ловушку.