Google карты предлагают туристам сократить маршрут через ловушку

Автомобильные туристы пытаются доехать до одного из местных популярных пешеходных маршрутов. Однако, несмотря на то, что существует безопасный объезд, Google карты регулярно предлагают путешественникам сократить путь через грунтовую дорогу, которая предназначена исключительно для тракторов и квадроциклов.
В результате следования «по навигатору», только за последнюю неделю местным жителям пришлось вытаскивать пять затрявших в непроходимой местности автомобилей, один из которых сбился с маршрута настолько, что чуть не рухнул с высоты нескольких метров.
Когда местные жители поняли, что нашествие туристов отнимает у них не только силы, но и средства из-за того, что дорогу приходится постоянно восстанавливать, они решили установить в начале грунтовки предупреждающие плакаты и временные заграждения. Однако, по их словам, автовладельцы не обращают на них никакого внимания и продолжают попадать в ловушку.
Решить проблему навязчивых туристов может стационарный шлагбаум. Но поскольку местное население постоянно передвигается по дороге на тракторах и квадро¬циклах, жители считают нецелесообразным размещение постоянного заграждения. В настоящий момент они посредством жалоб пытаются обратить внимание на проблему руко¬водства Google Maps, но это пока не принесло никакого результата.
В середине августа в США водитель 40-тонного грузовика решил сократить путь, проложив маршрут через объездную дорогу с помощью навигатора. Система GPS направила груженный автомобиль кратчайшим путем по мосту через реку, который не выдержал тяжелой фуры.