Водитель доверился навигатору и на сутки застрял в снегу

Инцидент произошел на высоте 2,5 тысячи метров на Каслтон-Гейтвей-роуд в округе Гранд, штат Юта. Следуя указаниям Google Maps, водитель заехал на нерасчищенную дорогу. Поняв, что снег слишком глубокий, он попытался развернуться, и в этот момент автомобиль намертво застрял. Супругам пришлось почти сутки ждать помощи: местные рейнджеры послали за ними эвакуатор, но он застрял, не добравшись до места. Тогда на поиски отправили пару снегоходов и гусеничный Polaris Ranger.
За месяц до инцидента на той же дороге застряла другая группа туристов — их случайно заметили с пролетавшего мимо вертолета.
GCSARUT / Facebook.com
Последние несколько лет местные спасатели жалуются на Google Maps. Следуя подсказкам навигатора, туристы пытаются выехать из района каньона Унавип, но оказываются на заброшенной дороге, по которой проедет далеко не каждый автомобиль — рейнджерам приходилось вызволять из сугробов даже подготовленные полноприводные внедорожники. Водителям рекомендуют запастись едой и водой, иметь под рукой лопату и цепи противоскольжения, и не полагаться на навигатор.
В 2019 году власти коммуны Баунеи на Сардинии начали устанавливать дорожные знаки и таблички о запрете прохода и проезда, на которых написано «не следуйте указаниям Google Maps». Как и в ситуации с американским округом Гранд, навигатор заводил туристов в непроходимые дебри, причем как пешеходов, так и автомобилистов.