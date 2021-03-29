Водитель доверился навигатору и на сутки застрял в снегу

Инцидент произошел на высоте 2,5 тысячи метров на Каслтон-Гейтвей-роуд в округе Гранд, штат Юта. Следуя указаниям Google Maps, водитель заехал на нерасчищенную дорогу. Поняв, что снег слишком глубокий, он попытался развернуться, и в этот момент автомобиль намертво застрял. Супругам пришлось почти сутки ждать помощи: местные рейнджеры послали за ними эвакуатор, но он застрял, не добравшись до места. Тогда на поиски отправили пару снегоходов и гусеничный Polaris Ranger.

За месяц до инцидента на той же дороге застряла другая группа туристов — их случайно заметили с пролетавшего мимо вертолета.