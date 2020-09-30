17:20

Треть российских заправок рискуют закрыться из-за нового ГОСТа

Независимым АЗС не по карману дорогое оборудование, прописанное в новом национальном стандарте

© Агентство «Москва»
Лиза Будрина
Независимый топливный союз (НТС) заявил, что треть российских заправок может закрыться уже в 2020 году. Причиной является новый ГОСТ, который вступает в силу 1 октября: он подразумевает оснащение топливораздаточных колонок новым программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива, а также защищающим от несанкционированного доступа. Это дорогостоящее оборудование, которое могут позволить себе далеко не все компании.

Национальный стандарт носит рекомендательный характер, однако без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать ужесточившимся требованиям к точности отпуска топлива. Пока погрешность составляет 0,5 миллилитра на литр, однако с вступлением в силу ГОСТа она снизится до 0,25 миллилитра, а за нарушение введут наказание. По данным газеты, Росстандарт уже направил владельцам российских заправочных станций письмо с описанием необходимости соблюдать новые требования, но без указания сроков и размера штрафа.

За недолив топлива для должностных лиц предусмотрена денежная санкция, которая варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом Росстандарт намеревается ужесточить наказание, подняв штраф до 1 процента от годовой выручки.

На сегодняшний день в России насчитывается около 23 тысяч АЗС, 60 процентов из которых независимые. В Российском топливном союзе (РТС) заявляют, что до сих пор ни одна заправочная станция не закупила предписанное ГОСТом оборудование. Среди независимых АЗС есть около восьми тысяч небольших, у которых оборудование слишком старое, из-за чего его нельзя просто модернизировать, а замена обойдётся в огромную сумму.

Ещё одна проблема заключается в сроках изготовления колонок с усовершенствованным ПО. Заводы изготавливают новые колонки в течение полугода, так что даже если заказать их сейчас, они не будут готовы к началу 2021 года. По подсчётам НТС, в среднем на каждой АЗС имеется по шесть колонок, так что в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тысяч единиц нового оборудования. Изготовители физически не смогут выпустить такое количество.

«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени, — цитирует издание вице-президента НТС Дмитрия Гусева. — При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется».

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Росстандарт в свою очередь готовится масштабной проверки АЗС, которая пройдёт в 60 регионах страны, где зафикси­ровано больше всего случаев продажи некаче­ственного топлива. К таковым, в частности, относятся Свердловская и Владимир­ская области, республика Алтай, Хабаровский край и Крым.

Источник: Известия