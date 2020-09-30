Треть российских заправок рискуют закрыться из-за нового ГОСТа

Национальный стандарт носит рекомендательный характер, однако без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать ужесточившимся требованиям к точности отпуска топлива. Пока погрешность составляет 0,5 миллилитра на литр, однако с вступлением в силу ГОСТа она снизится до 0,25 миллилитра, а за нарушение введут наказание. По данным газеты, Росстандарт уже направил владельцам российских заправочных станций письмо с описанием необходимости соблюдать новые требования, но без указания сроков и размера штрафа.
За недолив топлива для должностных лиц предусмотрена денежная санкция, которая варьируется от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом Росстандарт намеревается ужесточить наказание, подняв штраф до 1 процента от годовой выручки.
На сегодняшний день в России насчитывается около 23 тысяч АЗС, 60 процентов из которых – независимые. В Российском топливном союзе (РТС) заявляют, что до сих пор ни одна заправочная станция не закупила предписанное ГОСТом оборудование. Среди независимых АЗС есть около восьми тысяч небольших, у которых оборудование слишком старое, из-за чего его нельзя просто модернизировать, а замена обойдётся в огромную сумму.
Ещё одна проблема заключается в сроках изготовления колонок с усовершенствованным ПО. Заводы изготавливают новые колонки в течение полугода, так что даже если заказать их сейчас, они не будут готовы к началу 2021 года. По подсчётам НТС, в среднем на каждой АЗС имеется по шесть колонок, так что в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тысяч единиц нового оборудования. Изготовители физически не смогут выпустить такое количество.
«В итоге предприниматели окажутся в ситуации, когда неясно, где его брать и сколько на это есть времени, — цитирует издание вице-президента НТС Дмитрия Гусева. — При этом периодически ужесточаются штрафы против АЗС. В этой ситуации есть риски, что треть российских заправок уже в 2020 году закроется».
Росстандарт в свою очередь готовится масштабной проверки АЗС, которая пройдёт в 60 регионах страны, где зафиксировано больше всего случаев продажи некачественного топлива. К таковым, в частности, относятся Свердловская и Владимирская области, республика Алтай, Хабаровский край и Крым.