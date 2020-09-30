Треть российских заправок рискуют закрыться из-за нового ГОСТа

На сегодняшний день в России насчитывается около 23 тысяч АЗС, 60 процентов из которых – независимые. В Российском топливном союзе (РТС) заявляют, что до сих пор ни одна заправочная станция не закупила предписанное ГОСТом оборудование. Среди независимых АЗС есть около восьми тысяч небольших, у которых оборудование слишком старое, из-за чего его нельзя просто модернизировать, а замена обойдётся в огромную сумму.

Ещё одна проблема заключается в сроках изготовления колонок с усовершенствованным ПО. Заводы изготавливают новые колонки в течение полугода, так что даже если заказать их сейчас, они не будут готовы к началу 2021 года. По подсчётам НТС, в среднем на каждой АЗС имеется по шесть колонок, так что в сумме на все российские заправки потребуется около 138 тысяч единиц нового оборудования. Изготовители физически не смогут выпустить такое количество.