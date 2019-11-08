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16:12

Шесть суперкаров Pagani на три дня оставили на вокзале

Центральный вокзал Нью-Йорка превратили в импровизированный автомузей

Компания Pagani провела особое мероприятие в Нью-Йорке: главный зал Центрального вокзала Нью-Йорка превратили в выставку моделей бренда.

В период с 5 по 8 ноября шесть автомобилей поставили буквально под табло с расписанием пребывающих поездов, и каждый желающий мог рассмотреть их вблизи. Пять из представленных машин относятся к семейству Zonda: это Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta, а также самый первый серийный автомобиль, дебютировавший на автосалоне в Женеве в 1999 году. Шестая модель – новейшая Huayra Roadster BC, показ которой состоялся ранее в этом году.

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Летом этого года стало известно, что в Pagani задумались о выпуске внедорожника. Такая модель может появиться на рынке в 2025 году, и, по предварительным оценкам, будет стоить три миллиона евро. Партнером по проекту, вероятно, станет Mercedes-Benz.

Что же касается не столь отдаленных планов, то Pagani готовит преемника Huayra, который пока известен под индексом C10. Гиперкар оснастят V-образным 12-цилиндровым мотором Mercedes-Benz, а в качестве альтернативы будет предложена полностью электрическая силовая установка.

Источник: Pagani