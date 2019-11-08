Шесть суперкаров Pagani на три дня оставили на вокзале

В период с 5 по 8 ноября шесть автомобилей поставили буквально под табло с расписанием пребывающих поездов, и каждый желающий мог рассмотреть их вблизи. Пять из представленных машин относятся к семейству Zonda: это Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque, Zonda HP Barchetta, а также самый первый серийный автомобиль, дебютировавший на автосалоне в Женеве в 1999 году. Шестая модель – новейшая Huayra Roadster BC, показ которой состоялся ранее в этом году.
Летом этого года стало известно, что в Pagani задумались о выпуске внедорожника. Такая модель может появиться на рынке в 2025 году, и, по предварительным оценкам, будет стоить три миллиона евро. Партнером по проекту, вероятно, станет Mercedes-Benz.
Что же касается не столь отдаленных планов, то Pagani готовит преемника Huayra, который пока известен под индексом C10. Гиперкар оснастят V-образным 12-цилиндровым мотором Mercedes-Benz, а в качестве альтернативы будет предложена полностью электрическая силовая установка.