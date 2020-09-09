Посмотрите на светящуюся решётку радиатора нового Jeep Grand Wagoneer

Решётка радиатора внедорожника – это зауженная и модернизированная версия классической решётки Jeep. Она состоит из семи ячеек, контуры которых освещаются вслед за надписью Wagoneer на капоте. После них загораются фары, огни в корпусах внешних зеркал и дневные ходовые огни.
Возрождённый Grand Wagoneer был представлен на прошлой неделе в виде концепта, максимально приближённого к серийной версии. Он получил 24-дюймовые колёсные диски и полностью стеклянную крышу. Достанутся ли крупные диски и эффектная иллюминация товарной модели, пока неизвестно.
Также Jeep решил пока не раскрывать техническую информацию о Grand Wagoneer. Ожидается, что внедорожник оснастят пневматической подвеской и предложат с тремя системами полного привода, а в моторную гамму войдёт подзаряжаемая гибридная силовая установка.
Производство нового Jeep Grand Wagoneer стартует на мощностях завода в Детройте следующим летом. По прогнозам издания Car and Driver, стандартный Wagoneer получит стартовый ценник в 60 000 долларов (около 4,5 миллиона рублей), а базовый Grand Wagoneer предложат за 100 000 долларов (7,5 миллиона рублей).