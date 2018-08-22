The Grand Tour станет видеоигрой. В ней можно стать Кларксоном, Хаммондом и Мэем

Первый сезон The Grand Tour появился в ноябре 2016 года, а второй – в декабре 2017-го.

В Великобритании шоу оказалось вторым по популярности среди стриминговых сервисов. За неделю второй сезон передачи посмотрело полтора миллиона зрителей. Популярнее оказался только ситком «Друзья», снятый с эфира 14 лет назад.