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22 августа 12:10

The Grand Tour станет видеоигрой. В ней можно стать Кларксоном, Хаммондом и Мэем

Опубликован первый трейлер новой видеоигры

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Компания Amazon анонсировала видеоигру по мотивам шоу The Grand Tour, в которой можно будет стать Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом или Джеймсом Мэем. Игра выйдет на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

На данный момент опубликован лишь короткий трейлер будущей игры The Grand Tour. Игроки получат возможность поездить на тех же автомобилях, а также посетить те же места и гоночные трассы, которые можно увидеть в шоу. Кроме того, после выхода каждого нового эпизода игроки смогут сразу же загружать машины и треки из этой серии.

Когда именно выйдет игра, в «Амазоне» пока не уточняют. Трейлер показывает графику и геймплей из начальной стадии разработки. Вероятно, игра появится вместе с третьим сезоном The Grand Tour. Однако когда его можно будет увидеть, тоже пока непонятно.

Первый сезон The Grand Tour появился в ноябре 2016 года, а второй – в декабре 2017-го.

В Великобритании шоу оказалось вторым по популярности среди стриминговых сервисов. За неделю второй сезон передачи посмотрело полтора миллиона зрителей. Популярнее оказался только ситком «Друзья», снятый с эфира 14 лет назад.

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