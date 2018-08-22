The Grand Tour станет видеоигрой. В ней можно стать Кларксоном, Хаммондом и Мэем

На данный момент опубликован лишь короткий трейлер будущей игры The Grand Tour. Игроки получат возможность поездить на тех же автомобилях, а также посетить те же места и гоночные трассы, которые можно увидеть в шоу. Кроме того, после выхода каждого нового эпизода игроки смогут сразу же загружать машины и треки из этой серии.
Когда именно выйдет игра, в «Амазоне» пока не уточняют. Трейлер показывает графику и геймплей из начальной стадии разработки. Вероятно, игра появится вместе с третьим сезоном The Grand Tour. Однако когда его можно будет увидеть, тоже пока непонятно.
Первый сезон The Grand Tour появился в ноябре 2016 года, а второй – в декабре 2017-го.
В Великобритании шоу оказалось вторым по популярности среди стриминговых сервисов. За неделю второй сезон передачи посмотрело полтора миллиона зрителей. Популярнее оказался только ситком «Друзья», снятый с эфира 14 лет назад.