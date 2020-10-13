11:12

Стало известно о приостановке производства Lada 4x4 и Granta

Причина — нехватка комплектующих

Lada Granta © Lada.ru
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» был вынужден приостановить выпуск двух моделей: Lada 4x4 и Granta. Как сообщает AvtoVAZ News, рабочий десятичасовой день в субботу, 10 октября, был отменён из-за нехватки комплектующих. Официального подтверждения этому нет.

Автор публикации сообщает, что с проблемой столкнулись рабочие на сборочной линии Granta и пятидверной Lada 4x4 не хватало металла для штамповки кузовных деталей. Якобы, поставщики не успевают за темпом завода. По одной из версий, это связано с тем, что «АвтоВАЗ» ввёл рабочие субботы до конца октября в эти дни десятичасовая смена оплачивается по двойному тарифу.

В августе стало известно, что рабочие субботы были введены в связи с тем, что «АвтоВАЗ» получил крупнейший госзаказ правительство решило закупить у тольяттинского автогиганта 15 тысяч машин.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь в России было продано 227 661 новый автомобиль Lada. Этот результат на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самая продаваемая модели бренда, Lada Granta, за девять месяцев разошлась в количестве 84 410 экземпляров.

Источник: Vk.com/avtovaznewsspb