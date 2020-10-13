Стало известно о приостановке производства Lada 4x4 и Granta

Автор публикации сообщает, что с проблемой столкнулись рабочие на сборочной линии Granta и пятидверной Lada 4x4 – не хватало металла для штамповки кузовных деталей. Якобы, поставщики не успевают за темпом завода. По одной из версий, это связано с тем, что «АвтоВАЗ» ввёл рабочие субботы до конца октября – в эти дни десятичасовая смена оплачивается по двойному тарифу.

В августе стало известно, что рабочие субботы были введены в связи с тем, что «АвтоВАЗ» получил крупнейший госзаказ – правительство решило закупить у тольяттинского автогиганта 15 тысяч машин.