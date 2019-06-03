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13:39

Стали известны цены на Lada Granta Cross

Вседорожная модификация стоит от 554 900 рублей

Компания «АвтоВАЗ» назвала дату начала продаж «вседорожной» модификации «Гранты» — Granta Cross. От остальных версий семейства она отличается декором экстерьера, а также особыми настройками шасси. Старт продаж Granta Cross запланирован на 12 июня, а стоимость базовой комплектации Classic составляет 554 900 рублей.
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Дорожный просвет Lada Granta Cross составляет 198 миллиметров. Кузов защищён накладками из некрашеного пластика. В оснащение «вседорожника» входят 15-дюймовые литые колеса и мягкие подкрылки в арках колес из невпитывающего влагу материала. В базе есть климатическая установка, электропривод и обогрев зеркал, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.

Цены и комплектации Lada Granta Cross
КомплектацияДвигатель/КППЦена (рублей)
Classic1.6 (87), MT554 900
Comfort1.6 (87), MT577 900
Comfort1.6 (106), MT592 900
Comfort1.6 (106), AMT617 900
Luxe1.6 (106), MT618 900
Luxe1.6 (106), AMT643 900

В комплектации Comfort у Lada Granta Cross имеется обогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками и подушка безопасности переднего пассажира, в Luxe — противотуманные фары, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, датчики парковки, света и дождя.

Lada Granta Cross — самый доступный автомобиль среди Cross-версий Lada. Так, XRay Cross стоит от 754 900 рублей, Vesta Cross и Vesta SW Cross — от 793 900 и 779 900 рублей соответственно. Начальная цена обычной «Гранты» универсал — 461 900 рублей.

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