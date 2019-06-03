Стали известны цены на Lada Granta Cross

Дорожный просвет Lada Granta Cross составляет 198 миллиметров. Кузов защищён накладками из некрашеного пластика. В оснащение «вседорожника» входят 15-дюймовые литые колеса и мягкие подкрылки в арках колес из невпитывающего влагу материала. В базе есть климатическая установка, электропривод и обогрев зеркал, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.
Цены и комплектации Lada Granta Cross
|Комплектация
|Двигатель/КПП
|Цена (рублей)
|Classic
|1.6 (87), MT
|554 900
|Comfort
|1.6 (87), MT
|577 900
|Comfort
|1.6 (106), MT
|592 900
|Comfort
|1.6 (106), AMT
|617 900
|Luxe
|1.6 (106), MT
|618 900
|Luxe
|1.6 (106), AMT
|643 900
В комплектации Comfort у Lada Granta Cross имеется обогрев передних сидений, аудиосистема с четырьмя динамиками и подушка безопасности переднего пассажира, в Luxe — противотуманные фары, обогрев лобового стекла, круиз-контроль, датчики парковки, света и дождя.
Lada Granta Cross — самый доступный автомобиль среди Cross-версий Lada. Так, XRay Cross стоит от 754 900 рублей, Vesta Cross и Vesta SW Cross — от 793 900 и 779 900 рублей соответственно. Начальная цена обычной «Гранты» универсал — 461 900 рублей.