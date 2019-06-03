Стали известны цены на Lada Granta Cross

Дорожный просвет Lada Granta Cross составляет 198 миллиметров. Кузов защищён накладками из некрашеного пластика. В оснащение «вседорожника» входят 15-дюймовые литые колеса и мягкие подкрылки в арках колес из невпитывающего влагу материала. В базе есть климатическая установка, электропривод и обогрев зеркал, подушка безопасности водителя и аудиоподготовка.

Цены и комплектации Lada Granta Cross