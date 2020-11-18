«Драйверскую» Lada Granta с «роботом» сняли с продажи

Такая Granta появилась на рынке осенью прошлого года и на старте продаж за версию с роботизированной трансмиссией просили 654,9 тысячи рублей, а вариант с механикой стоил на 25 тысяч дешевле. В настоящее время на сайте Lada указана только стоимость версии с механической коробкой передач – 672,9 тысячи рублей.