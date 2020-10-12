340 сил и полный привод: в России достроили раллийную Lada Granta

В мае этого года другая команда, Spectrum Suspension, представила гоночный автомобиль Lada Kalina 2 Proto на базе модели второго поколения. Его укомплектовали мотором Subaru EJ20, который в зависимости от спецификации выдает 300-340 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатой «механикой».