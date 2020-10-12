340 сил и полный привод: в России достроили раллийную Lada Granta

Раллийную Granta оснастили турбомотором объёмом 1,75 литра мощностью 340 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой секвентальной механической коробкой передач Samsonas. В соответствии с техрегламентом класса R5 Международной автомобильной федерации, хэтчбек получил полный привод. Динамические характеристики ралли-кара не приводятся.
Фото: Instagram.com/mrmotorsport
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Из внешний доработок – пластиковый аэродинамический обвес, а также воздухозаборники на капоте и крыше. В салоне установили каркас безопасности и гоночные кресла-ковши. Вес ралли-кара составляет 1254 килограмма.
В мае этого года другая команда, Spectrum Suspension, представила гоночный автомобиль Lada Kalina 2 Proto на базе модели второго поколения. Его укомплектовали мотором Subaru EJ20, который в зависимости от спецификации выдает 300-340 лошадиных сил и работает в паре с шестиступенчатой «механикой».