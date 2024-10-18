Lada Granta начнут красить в новый цвет

Lada Granta начнут красить в новый цветПополнение в гамме ожидается уже в конце октября — начале ноября
Сейчас в гамму Lada Granta входят пять цветов. Это белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-серый «Борнео», серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр». Белый и черный цвета бесплатные, а за остальные нужно доплатить по 15 тысяч рублей.
Granta — по-прежнему самая продаваемая легковушка в стране. По данным «Автостата», с января по сентябрь нынешнего года АвтоВАЗ реализовал 148 929 её экземпляров. Это на 2,2 процента больше, чем за тот же период 2023-го.
Недавно сообщалось, что Granta теперь красят на конвейере Lada Niva, пока в тестовом режиме. Дело в том, что со временем седан «Гранта» встанет на одну линию с внедорожниками, а освободившееся место займет Iskra. Вместе с ней будут собирать лифтбеки Granta, а с универсалом с приставкой Cross АвтоВАЗ попрощается.