Great Wall избавится от офиса в Европе

Европейский офис Great Wall, открывшийся в 2021 году, отработает последний день 31 августа 2024 года. Продажи на европейских рынках продолжатся, но управлять ими будут уже из Китая. Помимо Германии и Великобритании, компания присутствует в Швеции, Ирландии, странах Балтии и Болгарии.

В GW решение закрыть офис объяснили оптимизацией в свете жестких рыночных условий, создающих высокую неопределенность. Речь идет в том числе о ввозных пошлинах и расследовании в отношении цен китайских электрокаров. Вмешательство властей ЕС в авторынок в Китае назвали откровенным протекционизмом, а расследование окрестили необъективным.