Great Wall избавится от офиса в Европе

Great Wall избавится от офиса в ЕвропеПри этом поставлять машины в ЕС китайский гигант продолжит
Европейский офис Great Wall, открывшийся в 2021 году, отработает последний день 31 августа 2024 года. Продажи на европейских рынках продолжатся, но управлять ими будут уже из Китая. Помимо Германии и Великобритании, компания присутствует в Швеции, Ирландии, странах Балтии и Болгарии.
В GW решение закрыть офис объяснили оптимизацией в свете жестких рыночных условий, создающих высокую неопределенность. Речь идет в том числе о ввозных пошлинах и расследовании в отношении цен китайских электрокаров. Вмешательство властей ЕС в авторынок в Китае назвали откровенным протекционизмом, а расследование окрестили необъективным.
Помимо заградительной политики, на планы Great Wall повлияло снижение продаж. На фоне падения интереса к электрокарам в Европе и в особенности в Германии конкуренты стали давать большие скидки. За первые четыре месяца года Great Wall продала в Европе 1621 электрокар Ora и Wey. Это на 147 процентов больше, чем годом ранее, но все же немного для автогиганта. В 2023-м европейцы купили около 6300 его машин.
Из-за нынешних условий GW также может передумать строить завод в Европе, сказал представитель компании. В качестве локации для площадки рассматривались Германия, Венгрия и Чехия.