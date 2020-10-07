Great Wall вернётся в России с пикапом. Старт продаж осенью

Упомянутый пикап Pao ранее уже был замечен на территории тульского завода Haval. Он позиционируется как премиальный и делит платформу с Haval H9 (его уже собирают на российском заводе бренда). В линейку двигателей, помимо 163-сильного дизеля, входит 190-сильный бензиновый агрегат. Трансмиссия – «механика» либо восьмидиапазонный «автомат».

В список оснащения Pao включены цифровая приборная панель, отделка салона из экоматериалов, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с функцией голосового управления. В Китае премиальный пикап оценивается в 97,8 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей).