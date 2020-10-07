11:15

Great Wall вернётся в России с пикапом. Старт продаж осенью

Первой на рынке появится модель Wingle 7

Great Wall Wingle 7 © Great Wall
Лиза Будрина
Стало известно о возвращении китайской марки Great Wall на российский рынок – оно произойдёт уже этой осенью. По информации портала «Китайские автомобили», в октябре у дилеров могут появиться пикапы Wingle 7, а следом в продажу должен поступить премиальный Pao. Будут ли модели собирать на заводе Haval в Туле или возить в Россию из-за рубежа, пока неизвестно.

Great Wall Wingle 7 для китайского рынка комплектуется турбодизелем в двух вариантах форсировки 143 либо 163 лошадиные силы. Мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой и системой полного привода. В КНР пикап, оснащённый светодиодными фарами, круиз- и климат-контролем, камерой заднего вида и шестью подушками безопасности, можно купить за 86,8 тысячи юаней (чуть меньше одного миллиона рублей по нынешнему курсу). Таким образом, он попадает в ту же ценовую категорию, что и отечественный УАЗ Пикап.

Great Wall Pao

Great Wall

Haval H9: сделано в России

Упомянутый пикап Pao ранее уже был замечен на территории тульского завода Haval. Он позиционируется как премиальный и делит платформу с Haval H9 (его уже собирают на российском заводе бренда). В линейку двигателей, помимо 163-сильного дизеля, входит 190-сильный бензиновый агрегат. Трансмиссия – «механика» либо восьмидиапазонный «автомат».

В список оснащения Pao включены цифровая приборная панель, отделка салона из экоматериалов, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система с функцией голосового управления. В Китае премиальный пикап оценивается в 97,8 тысячи юаней (1,1 миллиона рублей).

Изначально предполагалось, что Wingle 7 привезут в Россию ещё в июне этого года, однако пандемия коронавируса и ситуация на рынке внесли коррективы в планы китайского автопроизводителя. Продажи Pao в свою очередь были намечены на октябрь.

Источник: Китайские автомобили