Great Wall будет продавать внедорожники под брендом Tank

Боссы Great Wall решили создать отдельный бренд Tank на волне рыночного успеха внедорожника Wey Tank 300. Рамный вездеход поступил в продажу в конце декабря прошлого года, но за три месяца на долю Tank 300 пришлось почти половина продаж Wey — марки, которая задумывалась, как премиальная.
Новый лейбл Tank — «дочки» Great Wall
Чтобы у китайских потребителей бренд Wey всё-таки ассоциировался с дорогими кроссоверами, для внедорожников решено создать отдельную марку Tank. Логотип столь же брутален и бесхитростен, как название: буква «T» стилизована под металлический молот, а сам лейбл трёхмерный.
Фотошпионы уже сфотографировали Wey Tank 300 с новым логотипом — помимо шильдика у внедорожника поменялась решётка радиатора. Ожидается, что после ребрендинга модель будет называться просто Tank 300, а другие вездеходы получат числовые индексы «600» и «900».
Интерьер Wey Tank 300
Существенных перемен после переименования ждать не приходится: например, в модном салоне наверняка появится только новый руль. Технически Tank 300 останется прежним — это рамный вездеход с неразрезным мостом сзади, понижающей передачей, блокировками переднего и заднего дифференциалов, безальтернативным 8-скоростным «автоматом» и бензиновым турбомотором.
В настойщий момент Wey Tank 300 стоит в Китае от 175 800 до 220 000 юаней (от 2,04 до 2,55 миллиона рублей), и едва ли цена серьёзно изменится.
Привоз внедорожников Tank в Россию нельзя исключать, ведь кроссоверы Wey на заводе Haval в Тульской области уже засветились. Однако в настоящий момент в нашей стране собирают рамные Haval H5 и Haval H9, и в ближайшее время продаж «Танков» в России можно не ждать.