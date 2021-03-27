Great Wall будет продавать внедорожники под брендом Tank

Чтобы у китайских потребителей бренд Wey всё-таки ассоциировался с дорогими кроссоверами, для внедорожников решено создать отдельную марку Tank. Логотип столь же брутален и бесхитростен, как название: буква «T» стилизована под металлический молот, а сам лейбл трёхмерный.

Фотошпионы уже сфотографировали Wey Tank 300 с новым логотипом — помимо шильдика у внедорожника поменялась решётка радиатора. Ожидается, что после ребрендинга модель будет называться просто Tank 300, а другие вездеходы получат числовые индексы «600» и «900».