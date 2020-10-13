Пикапы Great Wall Wingle 7 сфотографировали на российском заводе Haval

У пикапов, запечатлённых на снимке, есть одна особенность – у них отсутствуют передние противотуманные фары, в то время как у версии для Китая они есть. Российскому варианту же достались пластиковые заглушки. Кроме того, благодаря фотографии стало понятно, какие цвета войдут в палитру – это белый, чёрный, серый и оранжевый.
Haval
10 выдуманных пикапов, которые мы никогда не увидим
Несмотря на то, что Wingle 7 были замечены на территории завода Haval в Тульской области, поставлять пикапы в страну будут из Китая. Модель для России комплектуется безальтернативным турбодизелем объёмом 2,0 литра мощностью 143 лошадиные силы. Двигатель работает с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Стартовая цена уже объявлена: от 1 749 000 рублей. Таким образом, Great Wall Wingle 7 будет дороже топового JAC T6, который стоит 1 549 000 рублей.
Следом за Wingle 7 в России появится премиальный пикап Great Wall Pao. На домашнем рынке эта модель доступна с 163-сильным дизелем либо бензиновым агрегатом мощностью 190 лошадиных сил. По габаритам Pao превосходит Ford Ranger и Toyota Hilux. Его стоимость пока не названа.