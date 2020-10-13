Пикапы Great Wall Wingle 7 сфотографировали на российском заводе Haval

Несмотря на то, что Wingle 7 были замечены на территории завода Haval в Тульской области, поставлять пикапы в страну будут из Китая. Модель для России комплектуется безальтернативным турбодизелем объёмом 2,0 литра мощностью 143 лошадиные силы. Двигатель работает с шестиступенчатой «механикой» и системой полного привода с раздаточной коробкой Borg Warner, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Стартовая цена уже объявлена: от 1 749 000 рублей. Таким образом, Great Wall Wingle 7 будет дороже топового JAC T6, который стоит 1 549 000 рублей.