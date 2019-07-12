Дизельный Mercedes-Benz удивил результатами теста на экологичность

За энергетическую эффективность Leaf и C200 получили 8,5 и 5,3 балла, а суммарная оценка составила пять и три звезды соответственно. Audi A4 Avant g-tron заработал 8,7 и 4,7 балла (три звезды), Renault Scenic – 8,6 и 5,9 балла (три звезды), а Opel Corsa предыдущего поколения – 9,0 и 6,0 балла (четыре звезды).