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11:07

Дизельный Mercedes-Benz удивил результатами теста на экологичность

Эксперты Green NCAP оценили пять моделей на чистоту выхлопа

Недавно запущенная программа Green NCAP опубликовала новый рейтинг экологичности автомобилей. В испытаниях приняли участие электромобиль Nissan Leaf, Audi A4 Avant g-tron на метане, бензиновый Opel Corsa, а также дизельные Renault Scenic и Mercedes-Benz C200 d 4Matic. Результат последнего оказался неожиданным.
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Программа Green NCAP была запущена весной этого года под эгидой ассоциации Euro NCAP, занимающейся краш-тестами новых моделей. Задача специалистов состоит в том, чтобы по результатам серии испытаний оценить по 10-балльной шкале чистоту выхлопа автомобилей и их энергетическую эффективность. Итоговая оценка выставляется по системе пяти звезд.

Nissan Leaf получил пять звезд

Наивысшей оценки за экологичность ожидаемо удостоился электрический Nissan Leaf. В те же 10 баллов оценили и чистоту выхлопа Mercedes-Benz C200 d 4Matic с дизельным двигателем. Эксперты отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной системе очистки.

За энергетическую эффективность Leaf и C200 получили 8,5 и 5,3 балла, а суммарная оценка составила пять и три звезды соответственно. Audi A4 Avant g-tron заработал 8,7 и 4,7 балла (три звезды), Renault Scenic 8,6 и 5,9 балла (три звезды), а Opel Corsa предыдущего поколения 9,0 и 6,0 балла (четыре звезды).

Источник: Green NCAP
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