В BMW рассказали об отношении клиентов к гигантским решеткам радиатора

Хотя вседорожник BMW X7 многие высмеивали за вызывающую решетку радиатора, Энрих считает, что команда дизайнеров флагманского кроссовера во главе с Андрианом ван Хойдонком «пошла по правильному пути», а клиенты «позитивно воспринимают» экстерьер модели.
Автор фотографии — Джейсон Каммиса
С другой стороны, стилисты компании не собираются тиражировать выдающиеся радиаторные решетки на всей линейке BMW, поскольку у каждой модели есть собственный характер. Например, футуристичный дизайн может не подойти консервативному семейству 5 серии.
В беседе с британскими журналистами Энрих рассказал, что BMW потратила большие деньги, чтобы органично вписать датчики и лидары систем автономного движения в решетку радиатора на электрокарах марки. Инженерам немецкой фирмы удалось разработать сенсоры, которые «могут видеть сквозь хром».
Судя по шпионским снимкам, гамма моделей с огромными «ноздрями» не ограничится флагманским седаном 7-Series и кроссовером X7 — похожую архитектуру будут иметь новые модели M3 и 4-Series, а также электромобиль iX3. При этом дизайн вседорожника iNext было решено пересмотреть из-за негативных отзывов фанатов марки.