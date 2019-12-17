В BMW рассказали об отношении клиентов к гигантским решеткам радиатора

С другой стороны, стилисты компании не собираются тиражировать выдающиеся радиаторные решетки на всей линейке BMW, поскольку у каждой модели есть собственный характер. Например, футуристичный дизайн может не подойти консервативному семейству 5 серии.

В беседе с британскими журналистами Энрих рассказал, что BMW потратила большие деньги, чтобы органично вписать датчики и лидары систем автономного движения в решетку радиатора на электрокарах марки. Инженерам немецкой фирмы удалось разработать сенсоры, которые «могут видеть сквозь хром».