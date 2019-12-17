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17:19

В BMW рассказали об отношении клиентов к гигантским решеткам радиатора

В компании намерены и в дальнейшем придерживаться смелого дизайна

© BMW
Сергей Ильин
Руководитель проекта BMW X7 Питер Энрих заявил в беседе с Autocar, что целевая аудитория бренда «очень позитивно» восприняла радикальное обновление внешности некоторых моделей, в особенности появление гигантских решеток радиатора. Топ-менеджер уверен, что покупатели BMW «не боятся автомобилей с сильным характером», поэтому команде дизайнеров не следует менять концепцию в угоду критикам.

Хотя вседорожник BMW X7 многие высмеивали за вызывающую решетку радиатора, Энрих считает, что команда дизайнеров флагманского кроссовера во главе с Андрианом ван Хойдонком «пошла по правильному пути», а клиенты «позитивно воспринимают» экстерьер модели.

Сравнение решеток радиатора на BMW X7 и седане третьей серии поколения E30

Автор фотографии — Джейсон Каммиса

С другой стороны, стилисты компании не собираются тиражировать выдающиеся радиаторные решетки на всей линейке BMW, поскольку у каждой модели есть собственный характер. Например, футуристичный дизайн может не подойти консервативному семейству 5 серии.

В беседе с британскими журналистами Энрих рассказал, что BMW потратила большие деньги, чтобы органично вписать датчики и лидары систем автономного движения в решетку радиатора на электрокарах марки. Инженерам немецкой фирмы удалось разработать сенсоры, которые «могут видеть сквозь хром».

Судя по шпионским снимкам, гамма моделей с огромными «ноздрями» не ограничится флагманским седаном 7-Series и кроссовером X7 — похожую архитектуру будут иметь новые модели M3 и 4-Series, а также электромобиль iX3. При этом дизайн вседорожника iNext было решено пересмотреть из-за негативных отзывов фанатов марки.

Источник: Autocar