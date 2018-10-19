В Сети раскрыли дизайн самого мощного «Мустанга» в истории

Снимки машины разместил в своем Instagram пользователь с ником sinister_lifestyle. Предположительно, на них изображен именно GT500, тизер которого Ford показал в мае текущего года. От обычного «Мустанга» купе отличается дизайном передней части кузова, сплиттером, расширенными колесными арками, вентиляционной решеткой на капоте и антикрылом из углепластика.