В Сети раскрыли дизайн самого мощного «Мустанга» в истории

Снимки машины разместил в своем Instagram пользователь с ником sinister_lifestyle. Предположительно, на них изображен именно GT500, тизер которого Ford показал в мае текущего года. От обычного «Мустанга» купе отличается дизайном передней части кузова, сплиттером, расширенными колесными арками, вентиляционной решеткой на капоте и антикрылом из углепластика.
Последний Mustang с индексом GT500 представили в 2012 году. Модификация Super Snake оснащалась компрессорным агрегатом 5.8, доступным в двух степенях форсировки: в первом случае отдача двигателя составляла 672 лошадиные силы, во втором — 857 лошадиных сил. Купе с более мощным мотором разгонялось до «сотни» за 3,7 секунды.
Самой мощной заводской версией «Мустанга» на сегодня является Shelby GT350. Двухдверка оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V8, выдающим 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час GT350 разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость машины составляет 289 километров в час.