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10:19

В Сети раскрыли дизайн самого мощного «Мустанга» в истории

Купе Shelby GT500 представят в следующем году

В Сети появились фотографии самой хардкорной и мощной версии Ford Mustang — купе Shelby GT500 следующего поколения. Публичный дебют новинки, оснащенной 700-сильной компрессорной «восьмеркой», запланирован на следующий год.

Снимки машины разместил в своем Instagram пользователь с ником sinister_lifestyle. Предположительно, на них изображен именно GT500, тизер которого Ford показал в мае текущего года. От обычного «Мустанга» купе отличается дизайном передней части кузова, сплиттером, расширенными колесными арками, вентиляционной решеткой на капоте и антикрылом из углепластика.

Официальное изображение Ford Mustang Shelby GT500 следующего поколения.

Последний Mustang с индексом GT500 представили в 2012 году. Модификация Super Snake оснащалась компрессорным агрегатом 5.8, доступным в двух степенях форсировки: в первом случае отдача двигателя составляла 672 лошадиные силы, во втором — 857 лошадиных сил. Купе с более мощным мотором разгонялось до «сотни» за 3,7 секунды.

Ford Mustang Shelby GT350

Самой мощной заводской версией «Мустанга» на сегодня является Shelby GT350. Двухдверка оснащается 5,2-литровым атмосферным двигателем V8, выдающим 533 лошадиные силы и 582 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час GT350 разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость машины составляет 289 километров в час.

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