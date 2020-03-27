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11:18

Самый мощный Ford Mustang привезли в Европу. Он стоит как Mercedes-AMG GT 43

Цена фастбека составляет 109 990 евро

Алексей Носаченко
Австрийский дилер Peicher US-Cars, импортирующий в Европу недоступные по официальным каналам американские машины, решился продавать Ford Mustang Shelby GT500. Цена экстремального фастбека, самого мощного в истории марки, составляет 109 990 евро, то есть 9,4 миллиона рублей. Столько же просят за базовый Mercedes-AMG GT 43.

Компания Ford из-за жестких экологических норм решила не привозить Mustang Shelby GT500 в Европу. Однако это не остановило импортеров различной экзотики вроде Peicher US-Cars. Австрийская фирма готова продать фастбек любому желающему, но цена будет значительно выше, чем в США: 121 000 долларов вместо 72 900. Столько же стоит Mercedes-AMG GT 43 без полного привода.

Под капотом Mustang Shelby GT500 установлен компрессорный V8 5.2 мощностью 770 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента, совмещенный со скорострельным семиступенчатым «роботом» Tremec с двумя «мокрыми» сцеплениями. Динамика разгона до ста неизвестна, но фастбек, к примеру, способен ускориться с места до 100 миль в час (161 километра в час) и снова остановиться за 10,6 секунды. Для сравнения: Bugatti Veyron проделывает это упражнение за 9,9 секунды.

За ту же стоимость Mercedes-AMG GT 43 предложит наддувную «шестёрку» с 48-вольтовым электромотором EQ Boost, развивающую 367 сил и 500 Нм момента, а также девятиступенчатый автомат AMG Speedshift TCT. Хэтчбек набирает «сотню» за 4,9 секунды и разгоняется до 270 километров в час.