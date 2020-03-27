Самый мощный Ford Mustang привезли в Европу. Он стоит как Mercedes-AMG GT 43

Под капотом Mustang Shelby GT500 установлен компрессорный V8 5.2 мощностью 770 лошадиных сил и 847 Нм крутящего момента, совмещенный со скорострельным семиступенчатым «роботом» Tremec с двумя «мокрыми» сцеплениями. Динамика разгона до ста неизвестна, но фастбек, к примеру, способен ускориться с места до 100 миль в час (161 километра в час) и снова остановиться за 10,6 секунды. Для сравнения: Bugatti Veyron проделывает это упражнение за 9,9 секунды.