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Самый мощный Ford Mustang сделали ещё мощнее

Фирма Shelby представила лимитированное издание GT500

Алексей Носаченко
Фирма Shelby American анонсировала пакет доработок для самого мощного Ford Mustang – Shelby GT500. Он поднимет отдачу «восьмерки» до более чем 800 лошадиных сил. Одновременно с этим аналогичный набор, но без мощностного апгрейда, представлен для младшей модификации Shelby GT350.

Пакет Carroll Shelby Signature Edition можно заказать для Ford Shelby GT500 2020 года либо для Shelby GT350 образца 2015–2020. Причем переоборудовать в издание SE можно будет лишь сто машин каждого модельного года. «Лимитированное издание Carroll Shelby Signature Edition учитывает удивительные возможности этих автомобилей, — говорит президент компании Гари Паттерсон. — Это делает их ещё более агрессивными, изысканными и эксклюзивными». В подтверждение слов каждый маслкар получит уникальный номер шасси и будет включен в реестр Shelby American — обычные купе в нём не числятся.

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Двухдверка Ford Shelby GT500SE — это углепластиковый капот с функциональными прорезями, который позволил скинуть 13,6 килограмма от общей массы, комплект новых колес, особые настройки подвески вкупе с короткими пружинами, уникальный декор, шильдики и полосы.

Но главное — доработки двигателя, в результате которых отдача компрессорного V8 5.2 с 770 лошадиных сил поднялась до более чем 800. Впрочем, ничего неожиданного: зимой Shelby показала фастбек с пятилитровым мотором, с которого сняла 836 сил.

Для Shelby GT350 предложено практически всё то же самое, но без увеличения мощности — за доплату можно установить даже widebody-обдвес. Первым покупателям, заказавшим автомобиль до 14 августа, полагается набор First 15, к которому прилагаются фотографии их автомобиля с автографами руководства Shelby, оплаченное проживание в отеле Лас-Вегаса и ещё несколько приятных бонусов.