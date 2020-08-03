Самый мощный Ford Mustang сделали ещё мощнее

Двухдверка Ford Shelby GT500SE — это углепластиковый капот с функциональными прорезями, который позволил скинуть 13,6 килограмма от общей массы, комплект новых колес, особые настройки подвески вкупе с короткими пружинами, уникальный декор, шильдики и полосы.

Но главное — доработки двигателя, в результате которых отдача компрессорного V8 5.2 с 770 лошадиных сил поднялась до более чем 800. Впрочем, ничего неожиданного: зимой Shelby показала фастбек с пятилитровым мотором, с которого сняла 836 сил.