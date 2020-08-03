Самый мощный Ford Mustang сделали ещё мощнее

Пакет Carroll Shelby Signature Edition можно заказать для Ford Shelby GT500 2020 года либо для Shelby GT350 образца 2015–2020. Причем переоборудовать в издание SE можно будет лишь сто машин каждого модельного года. «Лимитированное издание Carroll Shelby Signature Edition учитывает удивительные возможности этих автомобилей, — говорит президент компании Гари Паттерсон. — Это делает их ещё более агрессивными, изысканными и эксклюзивными». В подтверждение слов каждый маслкар получит уникальный номер шасси и будет включен в реестр Shelby American — обычные купе в нём не числятся.
Двухдверка Ford Shelby GT500SE — это углепластиковый капот с функциональными прорезями, который позволил скинуть 13,6 килограмма от общей массы, комплект новых колес, особые настройки подвески вкупе с короткими пружинами, уникальный декор, шильдики и полосы.
Но главное — доработки двигателя, в результате которых отдача компрессорного V8 5.2 с 770 лошадиных сил поднялась до более чем 800. Впрочем, ничего неожиданного: зимой Shelby показала фастбек с пятилитровым мотором, с которого сняла 836 сил.
Для Shelby GT350 предложено практически всё то же самое, но без увеличения мощности — за доплату можно установить даже widebody-обдвес. Первым покупателям, заказавшим автомобиль до 14 августа, полагается набор First 15, к которому прилагаются фотографии их автомобиля с автографами руководства Shelby, оплаченное проживание в отеле Лас-Вегаса и ещё несколько приятных бонусов.