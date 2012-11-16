"Тойота" превратит купе GT 86 в гибрид

Компания Toyota планирует выпустить гибридную модификацию купе GT 86. Японский автопроизводитель уже начал проводить испытания новой версии модели на треке. Об этом сообщает издание Auto Express.

Гибридная версия рассматривается разработчиками как один из вариантов «заряженного» купе. Другой возможностью является выпуск модели с наддувным бензиновым двигателем. Как ранее заявил главный инженер проекта GT 86 Тетсуя Тада, уже готовы тестовые образцы модификации с механическим нагнетателем, а их испытаниями занимается спортивное подразделение «Тойоты» — Toyota Racing Development (TRD).

Также у GT 86 появятся разработанные специально для этой модели шины. Их созданием занимаются компании Bridgestone и Dunlop.

Помимо этого, специалисты «Тойоты» намерены разработать систему, благодаря которой водители смогут синхронизировать смартфон с навигационной системой, записывающей данные о времени круга на гоночном треке. Впоследствии эту информацию можно будет перенести на USB-флэшку и загрузить в компьютерную игру, например, Gran Turismo. В ней автовладелец сможет смоделировать виртуальный заезд с самим собой, который был проведен в реальной жизни, или дистанционно гоняться с геймерами.

Помимо гибридной версии купе и возможности «подключения» автомобиля к компьютерной игре, в Toyota ведется работа над еще парой спорткаров, которые будут быстрее и мощнее GT 86. Не исключено, что одна из этих моделей станет преемником «Супры», производство которой было завершено в 2002 году.

На российском рынке купе GT 86 представлено в пяти комплектациях и единственным бензиновым мотором 2.0 мощностью 200 лошадиных сил. Наиболее доступная версия стоит 1 миллион 353 тысячи рублей.