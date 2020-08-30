Ferrari опровергла слухи об отставке спортуниверсала

Как известно, первый вседорожник марки Ferrari под названием Purosangue должен появиться в продаже в 2022 году, если этим планам не помешала пандемия коронавируса. Он будет построен на новой переднемоторной архитектуре, которая предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, причём как с гибридной системой, так и без, а также «робота» по схеме transaxle. Он обещает четыре двери, просторный салон и вместительный багажник, однако его появление вызывает логичный вопрос — зачем тогда будет нужен полноприводный шутинг-брейк GTC4 Lusso?
Однако, как сообщает издание Drive, компания Ferrari опровергла слухи об отставке шутинг-брейка. Несмотря на то, что Purosangue, по слухам, внешне будет представлять собой скорее «четырёхдверное купе» с большим дорожным просветом, чем классический кроссовер, для GTC4 Lusso тоже останется место в модельном ряду, хотя экономическое обоснование сохранения шутинг-брейка кажется сложным. Четырёхместный GTC4 Lusso оснащается 6,3-литровым атмосферным V12 мощностью 680 лошадиных сил.