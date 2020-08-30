Ferrari опровергла слухи об отставке спортуниверсала

Как известно, первый вседорожник марки Ferrari под названием Purosangue должен появиться в продаже в 2022 году, если этим планам не помешала пандемия коронавируса. Он будет построен на новой переднемоторной архитектуре, которая предусматривает установку двигателей V6, V8 и V12, причём как с гибридной системой, так и без, а также «робота» по схеме transaxle. Он обещает четыре двери, просторный салон и вместительный багажник, однако его появление вызывает логичный вопрос — зачем тогда будет нужен полноприводный шутинг-брейк GTC4 Lusso?