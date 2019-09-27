Nissan разрешил жарить хлеб на «GT-R»

Кухонный прибор для поклонников японского автопрома состоит из двух частей, чтобы им было удобнее пользоваться, а поверхность покрыта антипригарным фторовым покрытием. Чтобы нанести логотип GT-R на хлеб, нужно просто поместить его внутрь, как в обычную сэндвичницу.
Производить «гоночные» сэндвичницы будут в японском городе Цубаме, который известен в стране благодаря обработке металла. По словам компании-создателя, все работы будут проводиться под надзором Nissan Motor.
Пока что приобрести сэндвичницу нельзя — жители Японии могут оформить предзаказ, но даже они получат свои экземпляры лишь в декабре. Производитель «официально представит» свое изобретение на фестивале Nismo на трассе «Фудзи Спидвей», который состоится 9 декабря. Стоимость сэндвичницы — 5 400 йен (около 3 200 рублей).
Компания Nissan очень бережно относится к культовым для многих поколений автомобилям из семейства Skyline. В 2017 году они запустили программу Nismo Heritage, в рамках которой производили детали для Skyline GT-R R32. А весной этого года они решили расширить производство оригинальных запчастей и начали продавать детали для двигателя RB26DETT, который устанавливался на три поколения GT-R, а также другие элементы еще и для R33 и R34.