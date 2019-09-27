Nissan разрешил жарить хлеб на «GT-R»

Кухонный прибор для поклонников японского автопрома состоит из двух частей, чтобы им было удобнее пользоваться, а поверхность покрыта антипригарным фторовым покрытием. Чтобы нанести логотип GT-R на хлеб, нужно просто поместить его внутрь, как в обычную сэндвичницу.

Производить «гоночные» сэндвичницы будут в японском городе Цубаме, который известен в стране благодаря обработке металла. По словам компании-создателя, все работы будут проводиться под надзором Nissan Motor.