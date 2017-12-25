Гонка Nissan GT-R против Mercedes-AMG GT R: кто кого?

Суперкары Nissan GT-R и Mercedes-AMG GT R сравнили в дрэговой гонке. Ролик соревнования опубликован на YouTube-канале британского издания CarWow.

Заднеприводное купе Mercedes-AMG GT R оснащается 585-сильным четырехлитровым двигателем V8 c двумя турбинами и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Первой «сотни» автомобиль достигает за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 318 километров в час.

Полноприводный Nissan GT-R комплектуется 570-сильным турбомотором 3.8 V6 и шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первых ста километров в час автомобиль достигает за 2,7 секунды. Максималка — 315 километров в час.

В дрэговом заезде суперкары пересекли финишную черту почти одновременно – разница составила 0,1 секунды. В тесте со стартом «с хода» (80 километров в час на третьей передаче) выиграл «Мерседес», как и испытание на экстренное торможение. Однако разница с «Ниссаном» вновь оказалась минимальной.