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14:23

На старт гонки советских раритетов в Москве выйдут 120 автомобилей

Очередной пробег ГУМ-Авторалли пройдет 28 июля

В воскресенье, 28 июля, в Москве состоится ежегодная гонка классических автомобилей ГУМ-Авторалли. Старт будет дан в 12:00 на Васильевском спуске. В общей сложности в пробеге примут участие 120 экипажей.

Тест: что вы помните о советских машинах

Протяженность маршрута, проходящего по самым живописным местам столицы, составляет 100 километров. Открывать гонку будет экипаж Кристофера и Артура Блэйков на спортивном родстере «Остин» 1937 года, которые сейчас совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио на этом автомобиле.

Возраст автомобилей, допущенных до гонки, ограничен 1985 годом. Самому молодому участнику в этом году исполняется 35 лет, а самыми старыми машинами станут ГАЗ-А образца 1934 года и Паккард-180 1941 года. Средний возраст автомобилей гонки – 62 года.

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Одним из уникальных участников пробега станет «Москвич-400/420К» с кузовом фургон. Это – единственный сохранившийся оригинальный экземпляр модели. Все остальные существующие машины – копии, построенные на базе пикапов.

Кроме того, в ГУМ-Авторалли примут участие правительственные ЗИЛы, «Чайки», «Волги», горбатые «Запорожцы», «Победы», «Москвичи» и «Жигули». Многие из машин, которые выйдут на старт, считаются коллекционной редкостью.

Победителями прошлогоднего ралли стали Андрей Морозенко и Борис Костырко на «Чайке» ГАЗ-13. Им были вручены часы Vacheron Constantin и кубок.

В этом году гонка завершится в парке МГУ на Воробьевых Горах.