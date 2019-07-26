На старт гонки советских раритетов в Москве выйдут 120 автомобилей

Протяженность маршрута, проходящего по самым живописным местам столицы, составляет 100 километров. Открывать гонку будет экипаж Кристофера и Артура Блэйков на спортивном родстере «Остин» 1937 года, которые сейчас совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио на этом автомобиле.

Возраст автомобилей, допущенных до гонки, ограничен 1985 годом. Самому молодому участнику в этом году исполняется 35 лет, а самыми старыми машинами станут ГАЗ-А образца 1934 года и Паккард-180 1941 года. Средний возраст автомобилей гонки – 62 года.