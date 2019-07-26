На старт гонки советских раритетов в Москве выйдут 120 автомобилей

Протяженность маршрута, проходящего по самым живописным местам столицы, составляет 100 километров. Открывать гонку будет экипаж Кристофера и Артура Блэйков на спортивном родстере «Остин» 1937 года, которые сейчас совершают трансконтинентальный автопробег из Лондона в Токио на этом автомобиле.
Возраст автомобилей, допущенных до гонки, ограничен 1985 годом. Самому молодому участнику в этом году исполняется 35 лет, а самыми старыми машинами станут ГАЗ-А образца 1934 года и Паккард-180 1941 года. Средний возраст автомобилей гонки – 62 года.
Одним из уникальных участников пробега станет «Москвич-400/420К» с кузовом фургон. Это – единственный сохранившийся оригинальный экземпляр модели. Все остальные существующие машины – копии, построенные на базе пикапов.
Кроме того, в ГУМ-Авторалли примут участие правительственные ЗИЛы, «Чайки», «Волги», горбатые «Запорожцы», «Победы», «Москвичи» и «Жигули». Многие из машин, которые выйдут на старт, считаются коллекционной редкостью.
Победителями прошлогоднего ралли стали Андрей Морозенко и Борис Костырко на «Чайке» ГАЗ-13. Им были вручены часы Vacheron Constantin и кубок.
В этом году гонка завершится в парке МГУ на Воробьевых Горах.