Представлена первая боевая машина Формулы-1 с «нимбом»

Команда Формулы-1 Haas показала болид для нового сезона чемпионата мира. Автомобиль, получивший название VF-18, стал первой боевой машиной, представленной вместе с системой защиты головы пилота Halo (в переводе с английского означает «нимб»).

Новая машина является эволюцией предыдущего болида – VF-17. Еще одним заметным изменением, наряду с Halo, стало отсутствие плавника в задней части автомобиля.

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что инженеры коллектива пытались сделать машину настолько легкой, насколько это возможно, чтобы у команды были дополнительные возможности в работе с балластом. Он добавил, что шасси пришлось подвергнуть доработке из-за Halo, так как новый элемент поднял центр масс машины.

Пилотами Haas в сезоне 2018 года будут Роман Грожан и Кевин Магнуссен. В 2017 году француз и датчанин набрали на двоих 47 очков, что обеспечило американскому коллективу восьмое место в Кубке конструкторов.

Следующая презентация автомобиля для сезона 2018 года должна состояться в четверг, 15 февраля. Болид покажет команда Williams, одним из боевых пилотов которой будет россиянин Сергей Сироткин.

Первые предсезонные тесты чемпионата пройдут в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Сезон Формулы-1 начнется 22 марта в Австралии.