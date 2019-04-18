Kia придумала «автомобиль всего»

Автомобиль будущего, уверены в Kia, должен быть «мускулистым». Поэтому у HabaNiro широкие «бедра», короткие свесы и огромные 20-дюймовые колеса. Салон, попасть в который можно через распашные двери «крылья бабочки», оборудован четырьмя посадочными местами и широкоформатным проекционным дисплеем. Здесь нет традиционных органов управления , а переключением между функциями и пунктами меню заведует акриловая панель с сенсорной обратной связью.