Kia придумала «автомобиль всего»

Kia называет свой новый концепт «автомобилем всего» (The Everything Car). HabaNiro лишь условно можно отнести к сегменту компактных кроссоверов, так как его назначение гораздо шире: ситикар, вседорожник, машина для путешествий, а также современное и высокотехногичное рабочее место. Внешность концепта — заслуга сотрудников калифорнийской дизайн-студии Kia.
Автомобиль будущего, уверены в Kia, должен быть «мускулистым». Поэтому у HabaNiro широкие «бедра», короткие свесы и огромные 20-дюймовые колеса. Салон, попасть в который можно через распашные двери «крылья бабочки», оборудован четырьмя посадочными местами и широкоформатным проекционным дисплеем. Здесь нет традиционных органов управления , а переключением между функциями и пунктами меню заведует акриловая панель с сенсорной обратной связью.
Kia HabaNiro оборудован системой R.E.A.D. или Real-time Emotion Adaptive Driving. Используя возможности искусственного интеллекта, она анализирует эмоциональное состояние водителя и его потребности. Например, R.E.A.D. может автоматически включать дисплей заднего вида. Также кроссовер укомплектован системой вентиляции Perimeter Ventilation System с тонкими дефлекторами по периметру салона, настраиваемой фоновой подсветкой Lighting Color Effect.
Также в Нью-Йорке Kia показала новую версию лифтбека Stinger под названием GTS. Машину оборудовали полным приводом D-AWD с дрифт-режимом и декорировали углепластиком.