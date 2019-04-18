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11:42

Kia придумала «автомобиль всего»

Концепт HabaNiro расскажет об электромобильности будущего

На автосалоне в Нью-Йорке компания Kia показала свое видение электромобильности будущего. Кроссовер HabaNiro — это четырехместный концепт с автопилотом пятого уровня автономности и высокотехнологичной начинкой, способный на одной зарядке проезжать почти 500 километров.

Kia называет свой новый концепт «автомобилем всего» (The Everything Car). HabaNiro лишь условно можно отнести к сегменту компактных кроссоверов, так как его назначение гораздо шире: ситикар, вседорожник, машина для путешествий, а также современное и высокотехногичное рабочее место. Внешность концепта — заслуга сотрудников калифорнийской дизайн-студии Kia.

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Длина Kia HabaNiro составляет 4430 миллиметров, ширина — 1955, высота — 1600 миллиметров. Колесная база насчитывает 2830 миллиметров. По габаритам кроссовер меньше Sportage.

Автомобиль будущего, уверены в Kia, должен быть «мускулистым». Поэтому у HabaNiro широкие «бедра», короткие свесы и огромные 20-дюймовые колеса. Салон, попасть в который можно через распашные двери «крылья бабочки», оборудован четырьмя посадочными местами и широкоформатным проекционным дисплеем. Здесь нет традиционных органов управления , а переключением между функциями и пунктами меню заведует акриловая панель с сенсорной обратной связью.

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Kia HabaNiro оборудован системой R.E.A.D. или Real-time Emotion Adaptive Driving. Используя возможности искусственного интеллекта, она анализирует эмоциональное состояние водителя и его потребности. Например, R.E.A.D. может автоматически включать дисплей заднего вида. Также кроссовер укомплектован системой вентиляции Perimeter Ventilation System с тонкими дефлекторами по периметру салона, настраиваемой фоновой подсветкой Lighting Color Effect.

Также в Нью-Йорке Kia показала новую версию лифтбека Stinger под названием GTS. Машину оборудовали полным приводом D-AWD с дрифт-режимом и декорировали углепластиком.

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