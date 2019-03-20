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15:15

Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров

Зафиксирован всплеск атак на иностранных автопроизводителей, работающих в Юго-восточной Азии

Разработчик комплексных решений для защиты от киберугроз FireEye зафиксировал всплеск хакерских атак на иностранных автопроизводителей, работающих в Юго-восточной Азии. Предположительно, нападения организованы вьетнамской проправительственной группировкой APT32, которая таким образом пытается поддержать внутреннее производство автомобилей.

По словам старшего менеджера FireEye Ника Карра, целью хакеров являются иностранные компании из соседствующих с Вьетнамом стран и всей Юго-восточной Азии. При этом большинство из них связаны с автомобильной промышленностью. В FireEye уточняют: атаки направлены не на кражу интеллектуальной собственности, а на получение информации об операционной деятельности.

Кроссовер LUX SA2.0 вьетнамской VinFast

Виновным в кибератаках называют вьетнамскую группировку APT32, также известную, как OceanLotus Group. Для доступа к необходимой информации хакеры используют методы социальной инженерии и фишинга — подменяют электронные сообщения и создают фейковые сайты.

Седан VinFast LUX A2.0

Первый независимый вьетнамский автопроизводитель — VinFast. Пока компания анонсировала только две модели и обе они построены на шасси BWW: седана 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15). Двигатели тоже немецкие — упрощенные версии бензиновой «турбочетверки» N20. Между тем на автосалоне в Женеве VinFast показала топовую версию своего кроссовера с V8 от Chevrolet Corvette.

Источник: Automotive News Europe
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