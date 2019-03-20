Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров

Первый независимый вьетнамский автопроизводитель — VinFast. Пока компания анонсировала только две модели и обе они построены на шасси BWW: седана 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15). Двигатели тоже немецкие — упрощенные версии бензиновой «турбочетверки» N20. Между тем на автосалоне в Женеве VinFast показала топовую версию своего кроссовера с V8 от Chevrolet Corvette.