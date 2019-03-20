Вьетнам защитит свой автопром с помощью хакеров

По словам старшего менеджера FireEye Ника Карра, целью хакеров являются иностранные компании из соседствующих с Вьетнамом стран и всей Юго-восточной Азии. При этом большинство из них связаны с автомобильной промышленностью. В FireEye уточняют: атаки направлены не на кражу интеллектуальной собственности, а на получение информации об операционной деятельности.
Виновным в кибератаках называют вьетнамскую группировку APT32, также известную, как OceanLotus Group. Для доступа к необходимой информации хакеры используют методы социальной инженерии и фишинга — подменяют электронные сообщения и создают фейковые сайты.
Первый независимый вьетнамский автопроизводитель — VinFast. Пока компания анонсировала только две модели и обе они построены на шасси BWW: седана 5-Series (F10) и кроссовера X5 (F15). Двигатели тоже немецкие — упрощенные версии бензиновой «турбочетверки» N20. Между тем на автосалоне в Женеве VinFast показала топовую версию своего кроссовера с V8 от Chevrolet Corvette.