Вьетнамский кроссовер на базе BMW X5 получил «заряженную» версию

Под капотом VinFast LUX V8 вместо турбодвигателя N20 объемом два литра установлена «восьмерка», выдающая 455 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента. Вероятно, это тот же смол-блок Chevrolet пятого поколения, что можно встретить на Corvette и Camaro SS. Информации о коробке нет. Производитель заявляет, что LUX V8 сможет разгоняться до 300 километров в час и выйдет ограниченным тиражом.
Официальная презентация линейки VinFast состоялась в прошлом году на Парижском автосалоне. В январе 2018-го VinFast приобрела лицензию на использование «тележек» и двигателей BMW с технологией TwinPower, но без сложных и, соответственно, дорогих технологий. Так, у двигателей N20 нет системы управления фазами газораспределения и подъемом клапанов Valvetronic, автомобили оснащены пружинной подвеской и электрогидравлическим усилителем руля.
Над дизайном моделей VinFast работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».
В 2020 году VinFast намерен выйти на российский рынок.