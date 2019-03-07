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10:56

Вьетнамский кроссовер на базе BMW X5 получил «заряженную» версию

Вседорожник оснастили V8 от Chevrolet Corvette

Вьетнамская компания VinFast использовала Женевский автосалон для показа топовой модификации собственного кроссовера, построенного на базе BMW X5 прошлого поколения. Версию LUX V8, оснащенную 6,2-литровым «атмосферником», выставили на стенде партнера марки австрийской Magna Steyr.

Под капотом VinFast LUX V8 вместо турбодвигателя N20 объемом два литра установлена «восьмерка», выдающая 455 лошадиных сил и 624 Нм крутящего момента. Вероятно, это тот же смол-блок Chevrolet пятого поколения, что можно встретить на Corvette и Camaro SS. Информации о коробке нет. Производитель заявляет, что LUX V8 сможет разгоняться до 300 километров в час и выйдет ограниченным тиражом.

Официальная презентация линейки VinFast состоялась в прошлом году на Парижском автосалоне. В январе 2018-го VinFast приобрела лицензию на использование «тележек» и двигателей BMW с технологией TwinPower, но без сложных и, соответственно, дорогих технологий. Так, у двигателей N20 нет системы управления фазами газораспределения и подъемом клапанов Valvetronic, автомобили оснащены пружинной подвеской и электрогидравлическим усилителем руля.

Базовый VinFast LUX SA2.0

Над дизайном моделей VinFast работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».

В 2020 году VinFast намерен выйти на российский рынок.

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