Вьетнамский кроссовер на базе BMW X5 получил «заряженную» версию

Над дизайном моделей VinFast работало итальянское ателье Pininfarina. По словам производителя, в машинах сочетается «вьетнамский дух, итальянский дизайн и немецкие технологии», а сами они являются символом «мощного, прогрессивного духа нового, энергичного и развивающегося Вьетнама».

В 2020 году VinFast намерен выйти на российский рынок.