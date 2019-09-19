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16:39

Казахи показали свой собственный электро-Golf. И он очень дешевый

За цену обычного Volkswagen e-Golf можно купить больше тридцати таких «народных» электрокаров

Volkswagen e-Golf
Умелец из казахского города Шымкента купил старый Volkswagen Golf и заменил двигатель внутреннего сгорания на электромотор. Таким образом у него получился электрокар стоимостью всего 99 тысяч рублей при цене e-Golf в 3,5 миллиона рублей.

Казахская версия электрического Golf способна развивать скорость до 70 километров в час и пригодна для езды по дорогам общего пользования. Впрочем, серийного будущего у такого электрокара, увы, нет: его создатель не планирует монетизировать свое умение и собирать недорогие машины с нулевым уровнем выбросов на заказ.

Зато у россиян в скором времени появится возможность купить недорогой электрокар Zetta, который будет стоить 450 тысяч рублей. Информации о силовой установке для серийной версии пока нет, однако известно, что тестовый прототип был укомплектован четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной мощностью 98 лошадиных сил, а также батареей емкостью 10 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составляет около 200 километров.

В июле этого года автомеханик из Сабинского района Татарстана Рафик Хадиев представил реплику Hummer с двигателем от ЗИЛа и колесами от комбайна. Этот автомобиль также допустили до езды по общественным дорогам.