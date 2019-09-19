Казахи показали свой собственный электро-Golf. И он очень дешевый

Зато у россиян в скором времени появится возможность купить недорогой электрокар Zetta, который будет стоить 450 тысяч рублей. Информации о силовой установке для серийной версии пока нет, однако известно, что тестовый прототип был укомплектован четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова суммарной мощностью 98 лошадиных сил, а также батареей емкостью 10 киловатт-часов. Запас хода электромобиля составляет около 200 километров.