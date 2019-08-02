Внешность российского электроситикара раскрыли на патентных снимках

Кузов будет выполнен из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Пока что официально информации о «начинке» серийного автомобиля нет, зато есть данные по тестовому прототипу. Его оснастили четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова, суммарная мощность которых 98 лошадиных сил, а также батареей емкостью 10 киловатт-часов. По предварительным прогнозам, одной зарядки «Зетте» хватит на 200 километров пути.

Ожидается, что комплектаций будет несколько — как минимум, на рынке представят версию с передним приводом и с приводом на все четыре колеса. Стартовая цена по предварительным данным составит 450 000 рублей.