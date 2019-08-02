Внешность российского электроситикара раскрыли на патентных снимках

К патенту прикреплены изображение будущего электромобиля, судя по которым серийная Zetta практически ничем не будет отличаться от показанного ранее прототипа. Сборку ситикара наладят в Тольятти и в год производитель планирует собирать по 10 000 экземпляров — половину для продажи в России, а вторую на экспорт. До конца этого года обещают собрать первые 10 автомобилей.
Кузов будет выполнен из металлического каркаса с композитными навесными панелями. Пока что официально информации о «начинке» серийного автомобиля нет, зато есть данные по тестовому прототипу. Его оснастили четырьмя асинхронными мотор-колесами Дуюнова, суммарная мощность которых 98 лошадиных сил, а также батареей емкостью 10 киловатт-часов. По предварительным прогнозам, одной зарядки «Зетте» хватит на 200 километров пути.
Ожидается, что комплектаций будет несколько — как минимум, на рынке представят версию с передним приводом и с приводом на все четыре колеса. Стартовая цена по предварительным данным составит 450 000 рублей.
Накануне стало известно, что созданием электрокаров решила заняться еще одна российская компания. Проект «Монарх» заявил, что готовит сразу шесть батарейных моделей. Они смогут без подзарядки проезжать до 500 километров, а начальная цена при этом составит 1,5 миллиона рублей. Сроки начала производства пока не раскрываются, поскольку фирмы «Монарх» не существует — ее собираются юридически оформить в четвертом квартале текущего года.