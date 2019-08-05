Россиянин создал «Гелик» с педалями

Илья Молодцов опубликовал в соцсетях ролик о своей «поездке» по городу на самодельном транспортном средстве: несмотря на грубо выполненную работу, в картонном каркасе безошибочно угадывается Mercedes-Benz G-Class. «Душой на «Гелике», попой на велике», – прокомментировал свою затею Молодцов.
В Сети можно найти множество инструкций, которые помогут сделать машину из картона. Один из таких примеров – видео от Make Your OWN Creation, демонстрирующее, как собрать игрушечный автомобиль, способный ездить по прямой: радиоуправление и рулевое управление для него не предусмотрено.
Встречаются и более креативные примеры самоделок. Ранее на улицах Санкт-Петербурга был замечен «собакомобиль» из фильма «Тупой и еще тупее». Местный житель создал реплику «мохнатого» фургона из комедии 1994 и отправился колесить по городу, снимая реакцию прохожих и дорожных инспекторов. Сотрудники ГИБДД на это заявили, что такая машина может свободно ездить по дорогам общего пользования, «если с регистрационными номерами все в порядке».