83-летний Harley-Davidson продали в 350 раз дороже первоначальной цены

В Harley-Davidson EL впервые установили новый 40-сильный двигатель объёмом 61 кубический дюйм, который благодаря отполированным клапанам получил название Knucklehead. Подобная конструкция двигателя и его технологии используются и в современной мотоиндустрии.

По словам представителей аукционного дома, с 1979 года мотоцикл хранили в музейной коллекции. Кроме того, байк прошёл серьёзную реставрацию. 83 года назад стоимость нового Harley-Davidson EL составляла 435 долларов (примерно 8100 рублей по текущему курсу). На прошедших торгах неизвестный покупатель заплатил за уникальный мотоцикл 154 000 долларов (примерно 11,3 миллиона рублей по текущему курсу).