83-летний Harley-Davidson продали в 350 раз дороже первоначальной цены

Harley-Davidson EL дебютировал в 1936 году. За годы производства американская компания выпустила около 2300 таких мотоциклов, и, по словам специалистов, они на многие годы вперёд предопределили облик будущих моделей марки. В этой модели инженеры успешно объединили скорость, мощность и элегантный дизайн.
Mecum
В Harley-Davidson EL впервые установили новый 40-сильный двигатель объёмом 61 кубический дюйм, который благодаря отполированным клапанам получил название Knucklehead. Подобная конструкция двигателя и его технологии используются и в современной мотоиндустрии.
По словам представителей аукционного дома, с 1979 года мотоцикл хранили в музейной коллекции. Кроме того, байк прошёл серьёзную реставрацию. 83 года назад стоимость нового Harley-Davidson EL составляла 435 долларов (примерно 8100 рублей по текущему курсу). На прошедших торгах неизвестный покупатель заплатил за уникальный мотоцикл 154 000 долларов (примерно 11,3 миллиона рублей по текущему курсу).
В сентябре прошлого года на британском аукционе H&H Classics выставили на продажу редкий мотоцикл Norton Commando 850 Interstate серого цвета 1977 года выпуска. За 43-летнюю историю, модель ни разу не доставали из заводской упаковки.