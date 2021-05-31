31 мая, 19:11

83-летний Harley-Davidson продали в 350 раз дороже первоначальной цены

На момент производства стоимость мотоцикла составляла 435 долларов

Harley-Davidson EL © Mecum
Анастасия Мельник
На аукционе Mecum продали идеально отреставрированный мотоцикл Harley-Davidson EL 1938 года выпуска. За один из первых байков с 40-сильным мотором неизвестный покупатель заплатил 154 000 долларов (примерно 11,3 миллиона рублей по текущему курсу).

Harley-Davidson EL дебютировал в 1936 году. За годы производства американская компания выпустила около 2300 таких мотоциклов, и, по словам специалистов, они на многие годы вперёд предопределили облик будущих моделей марки. В этой модели инженеры успешно объединили скорость, мощность и элегантный дизайн.

Harley-Davidson EL

Mecum

В Harley-Davidson EL впервые установили новый 40-сильный двигатель объёмом 61 кубический дюйм, который благодаря отполированным клапанам получил название Knucklehead. Подобная конструкция двигателя и его технологии используются и в современной мотоиндустрии.

По словам представителей аукционного дома, с 1979 года мотоцикл хранили в музейной коллекции. Кроме того, байк прошёл серьёзную реставрацию. 83 года назад стоимость нового Harley-Davidson EL составляла 435 долларов (примерно 8100 рублей по текущему курсу). На прошедших торгах неизвестный покупатель заплатил за уникальный мотоцикл 154 000 долларов (примерно 11,3 миллиона рублей по текущему курсу).

В сентябре прошлого года на британском аукционе H&H Classics выставили на продажу редкий мотоцикл Norton Commando 850 Interstate серого цвета 1977 года выпуска. За 43-летнюю историю, модель ни разу не доставали из заводской упаковки.

Источник: Autoevolution