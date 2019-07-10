Посмотрите на Harley Davidson Fat Boy из 69 тысяч кубиков Lego

Появление полноразмерной копии приурочено к выходу на рынок нового конструктора серии Creator: из 1 023 деталей можно собрать 33-сантиметровый Fat Boy. В продажу набор поступит 1 августа и будет стоит 100 долларов.
Особенностью игрушечного байка стала действующая цепная передача и связанные с ней подвижные цилиндры V-образного мотора Milwaukee-Eight. Кроме того, мотоцикл оборудован цельнолитыми колесами, каплевидным топливным баком, встроенным спидометром и двойной выхлопной трубой. А чтобы «припарковать» Fat Boy, можно опустить мотоциклетную подножку.
Это далеко не первый крупный проект Lego. Ранее компания уже сотрудничала с Bugatti – результатом стал полноразмерный Chiron, который скоро приедет в Россию.
Самым первым полноценным автомобилем из кубиков был Super Awesome Micro Project, который укомплектовали 256-цилиндровым воздушным двигателем. Такая установка позволяет болиду ехать со скоростью до 18 километров в час. Следом компания выпустила полноразменые копии McLaren 720S, Porsche 911, Ford Explorer, Ford Mustang образца 1969, Toyota Camry и Volvo XC90.