Посмотрите на Harley Davidson Fat Boy из 69 тысяч кубиков Lego

Это далеко не первый крупный проект Lego. Ранее компания уже сотрудничала с Bugatti – результатом стал полноразмерный Chiron, который скоро приедет в Россию.

Самым первым полноценным автомобилем из кубиков был Super Awesome Micro Project, который укомплектовали 256-цилиндровым воздушным двигателем. Такая установка позволяет болиду ехать со скоростью до 18 километров в час. Следом компания выпустила полноразменые копии McLaren 720S, Porsche 911, Ford Explorer, Ford Mustang образца 1969, Toyota Camry и Volvo XC90.