У кроссовера Jolion появился богато оснащенный аналог от Haval

В Поднебесной Haval Chitu (в переводе с китайского «Красный кролик») займёт нишу между знакомыми россиянам моделями Jolion и F7. По технике и размерам Chitu очень похож на Jolion: оба кроссовера базируются на платформе Lemon в вариации с колёсной базой длиной 2700 миллиметров и даже имеют общие кузовные детали!
Haval Chitu, autohome.com.cn
Снаружи Jolion (продаётся в Китае под именем Chulian) и Chitu легко отличить друг от друга по разному дизайну кормы, иначе оформленным бамперам и светодиодной оптике, внутри — по дизайну центрального тоннеля и воздуховодов.
На более высокий статус Haval Chitu указывает безальтернативный 7-скоростной «робот» (у Chulian может быть 6-ступенчатая «механика»), повёрнутый в сторону водителя блок «горячих» клавиш, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином (у Chulian есть вариант с 10,25-дюймовым экраном), наличие виртуальной приборной панели и двух зон климата уже в базовой комплектации.
В Китае Haval Chuti поступил в продажу с 1,5-литровым бензиновым турбомотором в вариантах форсировки на 150 лошадиных сил (220 Нм) или 184 лошадиные силы (275 Нм). Полный привод не предусмотрен, но на внутреннем рынке модификации с четырьмя ведущими колёсами нет и у «младшего» Chulian.
Цены на Haval Chitu варьируются в диапазоне от 109 800 до 123 800 юаней (от 1,26 до 1,42 миллиона рублей). Для сравнения Chulian в Китае стоит от 78 900 до 112 900 юаней (от 0,9 до 1,3 миллиона рублей).
В российской линейке Great Wall места для «Красного кролика» не найдётся, зато у нас появятся брутальные вездеходы Tank и «Большая собака».