У кроссовера Jolion появился богато оснащенный аналог от Haval

Снаружи Jolion (продаётся в Китае под именем Chulian) и Chitu легко отличить друг от друга по разному дизайну кормы, иначе оформленным бамперам и светодиодной оптике, внутри — по дизайну центрального тоннеля и воздуховодов.

На более высокий статус Haval Chitu указывает безальтернативный 7-скоростной «робот» (у Chulian может быть 6-ступенчатая «механика»), повёрнутый в сторону водителя блок «горячих» клавиш, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином (у Chulian есть вариант с 10,25-дюймовым экраном), наличие виртуальной приборной панели и двух зон климата уже в базовой комплектации.