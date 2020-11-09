Рассекречена внешность Haval F5 нового поколения

В октябре Haval объявил, что намерен стать «SUV-брендом номер один в России» и в связи с этим собирается значительно расширить свое присутствие на рынке. В течение следующих трех лет марка привезет в Россию пять новых моделей, в числе которых может оказаться и новый F5.