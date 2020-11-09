Рассекречена внешность Haval F5 нового поколения

Актуальный Haval F5, построенный на переднеприводной платформе Haval H6/WEY VV6, встал на конвейер в 2018 году и уже готовится к полноценной смене поколения. По предварительным данным, кроссовер переедет на другую «тележку» Lemon. Он получит переоформленную внешность с более сложными формами решетки радиатора, оптики и воздуховодов, и без черного пластика по периметру. Задний бампер новинки лишен хрома, а фонари соединяет широкая полоса.
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По габаритам кроссовер нового поколения чуть уступит предшественнику: его длина составит 4450 (-20) миллиметров, ширина – 1841 (-16) миллиметров, а высота – 1618 (-20) миллиметров. Колесная база новой «пятерки» равна 2700 миллиметрам.
Силовая установка Haval F5 останется прежней. По данным китайских СМИ, в движение новинку будет приводить 1,5-литровый турбомотор GW4G15K с непосредственным впрыском, развивающий до 150 лошадиных сил. Пару ему составляет семидиапазонный «робот» GWM 7DCT450.
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На российском заводе Haval сфотографировали новинку
В России Haval F5 не представлен. В линейку китайского бренда на отечественном рынке входят H5, F7x, F7 и H9, сборка которых налажена на заводе компании в Туле.
В октябре Haval объявил, что намерен стать «SUV-брендом номер один в России» и в связи с этим собирается значительно расширить свое присутствие на рынке. В течение следующих трех лет марка привезет в Россию пять новых моделей, в числе которых может оказаться и новый F5.