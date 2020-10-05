На российском заводе Haval сфотографировали новинку

Автомобиль, о котором идёт речь, находится за чёрной машиной. Автор публикации на форуме отмечает, что над проёмом, где должна устанавливаться фара, отсутствует козырёк, а отверстие заправочной горловины круглое, а не прямоугольное, как у кроссовера F7. Кроме того, нет выштамповок в нижней части дверей. Эти признаки указывают на то, что на снимке запечатлён именно H6.

Haval H6 нового поколения дебютировал в середине лета этого года в Китае. Новинка построена на новой платформе с широким использованием алюминия, поперечным расположением двигателя, передней подвеской McPherson и задней многорычажной. Длина третьего H6 увеличилась на 53 миллиметра, до 4653 миллиметров, а масса кузова при этом снизилась на 44 килограмма.