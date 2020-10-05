На российском заводе Haval сфотографировали новинку

Автомобиль, о котором идёт речь, находится за чёрной машиной. Автор публикации на форуме отмечает, что над проёмом, где должна устанавливаться фара, отсутствует козырёк, а отверстие заправочной горловины круглое, а не прямоугольное, как у кроссовера F7. Кроме того, нет выштамповок в нижней части дверей. Эти признаки указывают на то, что на снимке запечатлён именно H6.
Haval H6 нового поколения дебютировал в середине лета этого года в Китае. Новинка построена на новой платформе с широким использованием алюминия, поперечным расположением двигателя, передней подвеской McPherson и задней многорычажной. Длина третьего H6 увеличилась на 53 миллиметра, до 4653 миллиметров, а масса кузова при этом снизилась на 44 килограмма.
Фото: Haval
Haval H9: сделано в России
В моторную гамму вошли 169-сильный турбомотор 1.5 и новый 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель с наддувом и непосредственным впрыском топлива. Последний выдаёт 224 лошадиные силы и 385 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, привод – передний либо полный.
Тогда же высказывалось предположение, что модель может появиться в России, а её сборку организуют на заводе Haval в Тульской области, где уже выпускают кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.
Это не первая новинка, замеченная в последнее время на российском заводе Haval. В середине сентября в Сети появилась снимок кроссовера VV7 премиального суббренд Wey. Модель сфотографировали на территории тульского предприятия.