15:55

На российском заводе Haval сфотографировали новинку

Скорее всего, это внедорожник H6 третьего поколения

Новинка на конвейере тульского завода Haval © Haval-clubs.ru
Лиза Будрина
На форуме Haval-clubs.ru появились фотографии некого внедорожника на конвейерной линии тульского завода Haval. На первый взгляд может показаться, что это F7, однако администратор ресурса заявляет, что на снимке запечатлена модель H6 нового, третьего поколения.

Автомобиль, о котором идёт речь, находится за чёрной машиной. Автор публикации на форуме отмечает, что над проёмом, где должна устанавливаться фара, отсутствует козырёк, а отверстие заправочной горловины круглое, а не прямоугольное, как у кроссовера F7. Кроме того, нет выштамповок в нижней части дверей. Эти признаки указывают на то, что на снимке запечатлён именно H6.

Haval H6 нового поколения дебютировал в середине лета этого года в Китае. Новинка построена на новой платформе с широким использованием алюминия, поперечным расположением двигателя, передней подвеской McPherson и задней многорычажной. Длина третьего H6 увеличилась на 53 миллиметра, до 4653 миллиметров, а масса кузова при этом снизилась на 44 килограмма.

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Haval H6 третьего поколения

Фото: Haval

Haval H9: сделано в России

В моторную гамму вошли 169-сильный турбомотор 1.5 и новый 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель с наддувом и непосредственным впрыском топлива. Последний выдаёт 224 лошадиные силы и 385 Нм крутящего момента. Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями, привод передний либо полный.

Тогда же высказывалось предположение, что модель может появиться в России, а её сборку организуют на заводе Haval в Тульской области, где уже выпускают кроссоверы F7 и F7x, а также внедорожники H5 и H9.

Это не первая новинка, замеченная в последнее время на российском заводе Haval. В середине сентября в Сети появилась снимок кроссовера VV7 премиального суббренд Wey. Модель сфотографировали на территории тульского предприятия.

Источник: Haval-clubs.ru,