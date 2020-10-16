Haval привезёт в Россию ещё пять моделей

В феврале Haval представил концептуальный кроссовер Concept H с заряжаемой силовой установкой, который также может появиться в России. Концепт, напоминающий вседорожный F7, станет серийным в 2021 году и может получить версию без электрического «довеска».

В нынешнем году Haval собирается реализовать в России не менее 15 000 автомобилей, а к 2025 году планирует увеличить объём продаж до 150 000 экземпляров в год – такие же планы у марки на индийский рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за прошедшие девять месяцев нынешнего года компании удалось продать в России 11 647 автомобилей.

На сегодняшний день россиянам доступны пять моделей марки: H5, H6, F7, F7x и H9. Кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9 собираются на новом заводе Haval в Тульской области.