Haval привезёт в Россию ещё пять моделей

Какие именно модели Haval предложит россиянам, пока держится в секрете. Ранее на этой неделе на территории тульского завода Haval были замечены кроссовер Wey и пикап Great Wall Pao. В начале октября там же засняли загадочную новинку, напоминающую внедорожник H6 третьего поколения.
«Сегодня мы ставим перед собой очень амбициозную цель – стать SUV-брендом номер один в России. Чтобы достичь этого, мы предлагаем сбалансированную линейку интеллектуальных кроссоверов и внедорожников, в которой каждый покупатель найдет подходящий автомобиль. Мы планируем представить пять новых автомобилей в ближайшие три года», – сказал Сего.
Haval
В феврале Haval представил концептуальный кроссовер Concept H с заряжаемой силовой установкой, который также может появиться в России. Концепт, напоминающий вседорожный F7, станет серийным в 2021 году и может получить версию без электрического «довеска».
В нынешнем году Haval собирается реализовать в России не менее 15 000 автомобилей, а к 2025 году планирует увеличить объём продаж до 150 000 экземпляров в год – такие же планы у марки на индийский рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за прошедшие девять месяцев нынешнего года компании удалось продать в России 11 647 автомобилей.
На сегодняшний день россиянам доступны пять моделей марки: H5, H6, F7, F7x и H9. Кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9 собираются на новом заводе Haval в Тульской области.
В конце сентября Haval стала первой китайской компанией, подписавшей в России специальный инвестиционный контракт (СПИК), тем самым взяв на себя обязательства по локализации в стране ключевых агрегатов и комплектующих.