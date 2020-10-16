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Haval привезёт в Россию ещё пять моделей

Haval намерен стать «SUV-брендом номер один» в России

Haval F7 © Haval
Мария Евдокимова
Китайская компания Haval поделилась планами развития на российском рынке. В течение следующих трёх лет марка собирается вывести на отечественный рынок пять новых моделей, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на исполнительного директора «Хавейл Мотор Рус» Жерома Сего.

Какие именно модели Haval предложит россиянам, пока держится в секрете. Ранее на этой неделе на территории тульского завода Haval были замечены кроссовер Wey и пикап Great Wall Pao. В начале октября там же засняли загадочную новинку, напоминающую внедорожник H6 третьего поколения.

«Сегодня мы ставим перед собой очень амбициозную цель – стать SUV-брендом номер один в России. Чтобы достичь этого, мы предлагаем сбалансированную линейку интеллектуальных кроссоверов и внедорожников, в которой каждый покупатель найдет подходящий автомобиль. Мы планируем представить пять новых автомобилей в ближайшие три года», – сказал Сего.

Модели Haval тульской сборки: H5, F7x, F7 и H9

Haval

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В феврале Haval представил концептуальный кроссовер Concept H с заряжаемой силовой установкой, который также может появиться в России. Концепт, напоминающий вседорожный F7, станет серийным в 2021 году и может получить версию без электрического «довеска».

В нынешнем году Haval собирается реализовать в России не менее 15 000 автомобилей, а к 2025 году планирует увеличить объём продаж до 150 000 экземпляров в год – такие же планы у марки на индийский рынок. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за прошедшие девять месяцев нынешнего года компании удалось продать в России 11 647 автомобилей.

На сегодняшний день россиянам доступны пять моделей марки: H5, H6, F7, F7x и H9. Кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9 собираются на новом заводе Haval в Тульской области.

В конце сентября Haval стала первой китайской компанией, подписавшей в России специальный инвестиционный контракт (СПИК), тем самым взяв на себя обязательства по локализации в стране ключевых агрегатов и комплектующих.

Источник: Китайские автомобили