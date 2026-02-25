Haval H3 подешевел после большого обновления

Что касается внешности, то самым главным итогом модернизации стало обновление кормы: с крышки багажника исчезла накладная панель, а ниша номерного знака была перенесена на пятую дверь.

1,5-литровый турбомотор имеет прежние характеристики (177 л.с. и 270 Нм), но теперь отвечает эконормам Евро-6. В городском цикле расход топлива варианта 4×4 снизился на 0,4 л/км и теперь составляет 10,4 л/100 км.

Модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы. Журнал Motor ранее составил список отличий автомобилей 2026 модельного года.