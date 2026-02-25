Новости
Опубликовано 25 февраля 2026, 14:27
1 мин.

Haval H3 подешевел после большого обновления

Прайс-листы появились на сайте марки
В России стартовали продажи обновлённого Haval H3. В базовой версии Elite кроссовер будет стоить 2 699 000 рублей — это сразу на 50 тысяч меньше, чем сейчас просят за дореформенный вариант. В остальных комплектациях, как выяснил журнал Motor, автомобиль подорожал на 50-100 тысяч.
Haval H3 2026
Haval H3 2026
© Haval
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Что касается внешности, то самым главным итогом модернизации стало обновление кормы: с крышки багажника исчезла накладная панель, а ниша номерного знака была перенесена на пятую дверь.

1,5-литровый турбомотор имеет прежние характеристики (177 л.с. и 270 Нм), но теперь отвечает эконормам Евро-6. В городском цикле расход топлива варианта 4×4 снизился на 0,4 л/км и теперь составляет 10,4 л/100 км.

Модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы. Журнал Motor ранее составил список отличий автомобилей 2026 модельного года.

