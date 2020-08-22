У инновационного Haval H6 появится купеобразная версия

Хотя купеобразный Haval H6x получит оригинальный кузов, спереди модели окажутся идентичными, а габаритные размеры наверняка совпадут с точностью до миллиметра, ведь вопреки моде крыша будет покатой не на всём протяжении, а только на корме. Следовательно, длина, ширина и высота составят 4653, 1886 и 1738 миллиметров соответственно.

Линейка двигателей и трансмиссий также совпадёт: базовые H6 и H6x оснастят бензиновой 169-сильной (285 Нм) «турбочетвёркой» 1.5, а топ-версиям будет положена новый 2,0-литровый модульный мотор 4N20 мощностью 224 лошадиные силы и крутящим моментом 385 Нм. Оба турбомотора будут сочетаться с 7-диапазонным преселективным «роботом», а альтернативы переднему приводу в Китае не будет.