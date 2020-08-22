У инновационного Haval H6 появится купеобразная версия

Решение дополнить линейку бестселлера Haval — кроссовера H6 — купеобразной версией H6x логично, ведь автопроизводителю удаётся расширить гамму моделей, лишь немного переосмыслив экстерьер. Как следует из патентных рисунков, «шестёрки» третьего поколения отличатся лишь задним свесом и дизайном крышки багажника, а двери, бампера и фонари окажутся идентичными.
Хотя купеобразный Haval H6x получит оригинальный кузов, спереди модели окажутся идентичными, а габаритные размеры наверняка совпадут с точностью до миллиметра, ведь вопреки моде крыша будет покатой не на всём протяжении, а только на корме. Следовательно, длина, ширина и высота составят 4653, 1886 и 1738 миллиметров соответственно.
Линейка двигателей и трансмиссий также совпадёт: базовые H6 и H6x оснастят бензиновой 169-сильной (285 Нм) «турбочетвёркой» 1.5, а топ-версиям будет положена новый 2,0-литровый модульный мотор 4N20 мощностью 224 лошадиные силы и крутящим моментом 385 Нм. Оба турбомотора будут сочетаться с 7-диапазонным преселективным «роботом», а альтернативы переднему приводу в Китае не будет.
Вероятно, для Haval H6x предусмотрят более богатые базовые комплектации, так что кросс-купе окажется чуть дороже «обычного» H6, цены на который варьируются в диапазоне от 98 до 141 тысячи юаней (от 1,06 до 1,52 миллиона рублей). Пока автопроизводитель не сообщает дату премьеры купеобразной версии, но обычно от публикации патентов до презентации проходит не больше 2-3 месяцев.
В России недавно прекратили продавать H6 первого поколения, а перспективы появления актуальной «шестёрки» под вопросом, поскольку российский офис Haval сделал ставку на локализованные на тульском заводе модели.