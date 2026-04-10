Haval обновит российскую версию кроссовера Jolion

Предыдущее обновление прошло недавно — в начале марта стартовали продажи Haval Jolion 2026 модельного года. Кроссовер получил новый бензиновый двигатель для полноприводных версий и полностью новую центральную консоль.

Так, полноприводные исполнения теперь оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем, который развивает 150 л. с., а крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Это позволило сократить разгон до «сотни» до 9,1 с.

В интерьере появилась новая центральная консоль с физическими кнопками, селектор коробки передач сменил вращающуюся шайбу, а мощность беспроводной зарядки увеличена до 50 Вт.

