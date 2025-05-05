У Haval появился огромный склад под Москвой

Общая площадь всего комплекса в парке «Клин» — 250 тысяч квадратных метров. Часть, которую арендует Haval, обойдется ему в 609–630 миллионов рублей в год, подсчитали эксперты. И это относительно недорого: из-за расположения парка цена ниже рыночной примерно на 15–20 процентов.

Автопроизводители стали чаще интересоваться арендой складов, говорят на рынке коммерческой недвижимости. Основная причина — спад продаж автомобилей. В январе–марте 2025 года россияне купили менее 247 тысяч новых машин, что на четверть меньше, чем годом ранее. Пострадал и Haval, продажи которого упали на 17,1 процента, до 31,19 тысячи единиц.