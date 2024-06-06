Эксперт назвал сильные и слабые стороны нового Haval H3

Вторая сильная особенность этой модели – доступная в верхней из двух комплектаций аудиосистема с 16 динамиками производства JVC. У неё заявлен 4D-звук – и это действительно так, поскольку четвёртое измерение формируется уникальными низкочастотными излучателями в спинках передних кресел. Они передают телу пассажира ритм музыки посредством эффекта, схожего с массажным. Интенсивность воздействия можно изменять или отключить эту функцию вообще. Само звучание динамиков, расположенных по всему салону, можно назвать эталонным для автомобилей стоимостью около 3 миллионов рублей, да и многие более дорогие модели уступят этой музыкальной системе.