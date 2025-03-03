Dongfeng, Peugeot и Citroen выпустят новый кроссовер

Имя Fukang тоже используется не впервые — так называются перелицованные «Пежо», «Ситроены» и «Дунфэни». Бренд был запущен больше 30 лет назад. Изначально под ним выпускали семейство компактных моделей на базе Citroen, но сейчас «Фуканы» — это преимущественно электромобили. Линейка марки, помимо прочего, включает Fukang e-2008 (Peugeot 2008), Fukang e-Elysee (Citroën C-Elysé) и Fukang C5 Aircross (Citroën C5 Aircross).