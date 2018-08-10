Автомобиль сгорел из-за неисправного двигателя

Пульс

Владелец Dodge Challenger Hellcat снял видео, как сгорел его маслкар

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10 августа 2018

YouTube-блогер FamilyCruisin снял на видео, как полностью сгорел его 717-сильный Dodge Challenger SRT Hellcat. Обстоятельства происшествия не сообщаются. По предварительной информации, возгорание произошло из-за утечки топлива и неисправности силовой установки.

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Маслкар загорелся на загородной дороге во время тестирования нового двигателя (оригинальный мотор ранее также вышел из строя), который, по словам владельца машины, работал не совсем правильно. После нескольких заездов мотор перестал реагировать на педаль акселератора, в салоне машины резко запахло бензином и автомобиль загорелся.

Видео с YouTube-канала FamilyCruisin. Смотреть с временной отметки 6:06.

В июле на заправке в Сент-Луисе водитель минивэна Chrysler забыл вынуть заправочный пистолет и случайно поджег стоявший рядом Lamborghini Huracan Performante. Суперкар облило бензином, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.

Пожарные прибыл на место очень быстро, но спасать было уже нечего: машина полностью выгорела в считанные минуты. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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Land RoverDefenderChallengerDodgeChargerSRT Hellcat
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